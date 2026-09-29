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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/israilli-bakan--ben-gvirden-hamas-liderinin-cenazesini-yakma-tehdidi-1109126634.html
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette savunma bakanı olması durumunda, eski Hamas lideri... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T14:07+0300
2026-09-29T14:07+0300
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İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde kurulacak yeni hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmek isteyen Ben-Gvir, göreve gelmesi halinde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanı sıra 7 Ekim olaylarına karışan Filistinlilerin cenazelerinin de yakılmasını sağlayacağını belirtti.İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.Ben-Gvir, savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.Hamas lideri Yahya SinvarHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor.İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/dsoden-yemen-uyarisi-saglik-sistemi-cokme-noktasinda-1109126339.html
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ortadoğu, yahya sinvar, itamar ben-gvir, i̇srail, i̇ran, tahran, hamas, filistin
ortadoğu, yahya sinvar, itamar ben-gvir, i̇srail, i̇ran, tahran, hamas, filistin

İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi

14:07 29.09.2026
© REUTERS Itamar Ben Gvir via TelegramItamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya girdi
Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© REUTERS Itamar Ben Gvir via Telegram
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette savunma bakanı olması durumunda, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cenazesini yakacağını söyledi.
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde kurulacak yeni hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmek isteyen Ben-Gvir, göreve gelmesi halinde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanı sıra 7 Ekim olaylarına karışan Filistinlilerin cenazelerinin de yakılmasını sağlayacağını belirtti.
İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.
Ben-Gvir, savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.

Hamas lideri Yahya Sinvar

© AP Photo / Adel Hanaİsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinwar
İsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinwar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
İsrail Kabine Bakanı: Gazze liderinin sayılı günleri kaldı - Yahya Sinwar
© AP Photo / Adel Hana
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.
Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor.
İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyordu.
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