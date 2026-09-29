https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/israilli-bakan--ben-gvirden-hamas-liderinin-cenazesini-yakma-tehdidi-1109126634.html
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette savunma bakanı olması durumunda, eski Hamas lideri... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T14:07+0300
2026-09-29T14:07+0300
2026-09-29T14:07+0300
dünya
ortadoğu
yahya sinvar
itamar ben-gvir
i̇srail
i̇ran
tahran
hamas
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107484511_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a401585e37553783b705b378f68bd4a5.jpg
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde kurulacak yeni hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmek isteyen Ben-Gvir, göreve gelmesi halinde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanı sıra 7 Ekim olaylarına karışan Filistinlilerin cenazelerinin de yakılmasını sağlayacağını belirtti.İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.Ben-Gvir, savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.Hamas lideri Yahya SinvarHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor.İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/dsoden-yemen-uyarisi-saglik-sistemi-cokme-noktasinda-1109126339.html
i̇srail
i̇ran
tahran
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107484511_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_7a0fde825ad437a765ca06600c098431.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, yahya sinvar, itamar ben-gvir, i̇srail, i̇ran, tahran, hamas, filistin
ortadoğu, yahya sinvar, itamar ben-gvir, i̇srail, i̇ran, tahran, hamas, filistin
İsrailli bakan Ben-Gvir'den Hamas liderinin cenazesini yakma tehdidi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette savunma bakanı olması durumunda, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cenazesini yakacağını söyledi.
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde kurulacak yeni hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmek isteyen Ben-Gvir, göreve gelmesi halinde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanı sıra 7 Ekim olaylarına karışan Filistinlilerin cenazelerinin de yakılmasını sağlayacağını belirtti.
İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.
Ben-Gvir, savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.
Hamas lideri Yahya Sinvar
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.
Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor.
İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyordu.