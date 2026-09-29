https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/dsoden-yemen-uyarisi-saglik-sistemi-cokme-noktasinda-1109126339.html
DSÖ'den Yemen uyarısı: Sağlık sistemi çökme noktasında
DSÖ'den Yemen uyarısı: Sağlık sistemi çökme noktasında
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de tırmanan çatışmaların sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğini bildirdi. 6 Ağustos'tan bu yana 4 bin 481 kişi... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T13:59+0300
2026-09-29T13:59+0300
2026-09-29T13:59+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Yemen'de son dönemde şiddetlenen çatışmalar, can kaybı ve yaralanmaların artmasının yanı sıra yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olurken, salgın hastalık riski ve temel sağlık hizmetleri üzerindeki baskı da giderek büyüyor.DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Annette Heinzelmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Heinzelmann, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığının son verilerine göre, 6 Ağustos'tan bu yana toplam 4 bin 481 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.180 bin 500'den fazla insan yerinden edildiYemen Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi verilerine işaret eden Heinzelmann, 10 farklı yönetim bölgesinde 180 bin 500'den fazla insanın yerinden edildiğini belirtti.Yerinden edilmiş ailelerin temel sağlık hizmetlerine acilen ihtiyacı olduğunu vurgulayan Heinzelmann, aşırı kalabalık yaşam koşulları, güvenli olmayan su ve sağlık tesislerine erişimin kısıtlı olmasının hastalık riskini artırdığını ve sağlık hizmetleri üzerindeki yükü ağırlaştırdığını dile getirdi.Heinzelmann, 10 Eylül'den bu yana 3 bin 600'den fazla Yemenlinin Cibuti'ye geçtiğini belirterek, bunların neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğunu söyledi.Ortak kuruluşların gelecek haftalarda 5 ila 10 bin kişinin daha Cibuti'ye gelme ihtimaline karşı hazırlık yaptığını aktaran Heinzelmann, ülkede yüksek yetersiz beslenme oranlarının yanı sıra yakın zamandaki kolera salgını ile devam eden kızamık ve sıtma risklerinin insani ihtiyaçları ağırlaştırdığını kaydetti.Heinzelmann, DSÖ'nün müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü ancak ihtiyaçların daha hızlı arttığını belirtti.DSÖ'nün müdahale çalışmalarını sürdürebilmesi için 9 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak yalnızca 2 milyon dolar temin edebildiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/falkland-gerilimi-tirmaniyor-arjantin-ingiltereye-sure-verdi-1109116805.html
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yemen, cibuti, dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
yemen, cibuti, dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
DSÖ'den Yemen uyarısı: Sağlık sistemi çökme noktasında
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de tırmanan çatışmaların sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğini bildirdi. 6 Ağustos'tan bu yana 4 bin 481 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, 180 bin 500'den fazla kişi yerinden edildi.
Yemen'de son dönemde şiddetlenen çatışmalar, can kaybı ve yaralanmaların artmasının yanı sıra yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olurken, salgın hastalık riski ve temel sağlık hizmetleri üzerindeki baskı da giderek büyüyor.
DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Annette Heinzelmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin, halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğine
dikkati çeken Heinzelmann, "Yemen'de can kaybı ve yaralanma sayıları artıyor, daha fazla insan yerinden ediliyor, salgınların yayılma riski büyüyor ve temel sağlık hizmetleri giderek daha fazla baskı altına giriyor."
dedi.
Heinzelmann, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığının son verilerine göre, 6 Ağustos'tan bu yana toplam 4 bin 481 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.
180 bin 500'den fazla insan yerinden edildi
Yemen Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi verilerine işaret eden Heinzelmann, 10 farklı yönetim bölgesinde 180 bin 500'den fazla insanın yerinden edildiğini belirtti.
Yerinden edilmiş ailelerin temel sağlık hizmetlerine acilen ihtiyacı olduğunu vurgulayan Heinzelmann, aşırı kalabalık yaşam koşulları, güvenli olmayan su ve sağlık tesislerine erişimin kısıtlı olmasının hastalık riskini artırdığını ve sağlık hizmetleri üzerindeki yükü ağırlaştırdığını dile getirdi.
Heinzelmann, 10 Eylül'den bu yana 3 bin 600'den fazla Yemenlinin Cibuti'ye geçtiğini belirterek, bunların neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğunu söyledi.
Ortak kuruluşların gelecek haftalarda 5 ila 10 bin kişinin daha Cibuti'ye gelme ihtimaline karşı hazırlık yaptığını aktaran Heinzelmann, ülkede yüksek yetersiz beslenme oranlarının yanı sıra yakın zamandaki kolera salgını ile devam eden kızamık ve sıtma risklerinin insani ihtiyaçları ağırlaştırdığını kaydetti.
Heinzelmann, DSÖ'nün müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü ancak ihtiyaçların daha hızlı arttığını belirtti.
DSÖ'nün müdahale çalışmalarını sürdürebilmesi için 9 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak yalnızca 2 milyon dolar temin edebildiğini sözlerine ekledi.