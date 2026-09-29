https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/irandan-nukleer-konuda-esneklik-iddialarina-yalanlama-1109111573.html

İran’dan 'nükleer konuda esneklik' iddialarına yalanlama

İran’dan 'nükleer konuda esneklik' iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

İran, basında yer alan ve nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları reddederek, bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T01:17+0300

2026-09-29T01:17+0300

2026-09-29T01:18+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

nükleer

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İran basınına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkesinin nükleer meselede herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.Yetkili, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Hürmüz Boğazı konusunda köşeye sıkışan ABD’nin dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla nükleer meseleleri gündeme taşıdığını savundu.İranlı yetkili, ülkesinin nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Açıklamasında İran’ın mevcut politikasına da değinen yetkili, Tahran’ın nükleer meseledeki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trump-si-gorusmesini-degerlendirdi-10-uzerinden-12-puan-1109110735.html

i̇ran

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