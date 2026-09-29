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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/irandan-nukleer-konuda-esneklik-iddialarina-yalanlama-1109111573.html
İran’dan 'nükleer konuda esneklik' iddialarına yalanlama
İran’dan 'nükleer konuda esneklik' iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
İran, basında yer alan ve nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları reddederek, bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-29T01:18+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
nükleer
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İran basınına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkesinin nükleer meselede herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.Yetkili, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Hürmüz Boğazı konusunda köşeye sıkışan ABD’nin dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla nükleer meseleleri gündeme taşıdığını savundu.İranlı yetkili, ülkesinin nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Açıklamasında İran’ın mevcut politikasına da değinen yetkili, Tahran’ın nükleer meseledeki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trump-si-gorusmesini-degerlendirdi-10-uzerinden-12-puan-1109110735.html
i̇ran
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, nükleer
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, nükleer

İran’dan 'nükleer konuda esneklik' iddialarına yalanlama

01:17 29.09.2026 (güncellendi: 01:18 29.09.2026)
© REUTERS Nathan HowardWashington'da İran bayrağı
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© REUTERS Nathan Howard
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İran, basında yer alan ve nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları reddederek, bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
İran basınına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkesinin nükleer meselede herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.
Yetkili, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Hürmüz Boğazı konusunda köşeye sıkışan ABD’nin dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla nükleer meseleleri gündeme taşıdığını savundu.
İranlı yetkili, ülkesinin nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Açıklamasında İran’ın mevcut politikasına da değinen yetkili, Tahran’ın nükleer meseledeki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini söyledi.
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