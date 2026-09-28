https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trump-si-gorusmesini-degerlendirdi-10-uzerinden-12-puan-1109110735.html

Trump Şi görüşmesini değerlendirdi: 10 üzerinden 12 puan

Trump Şi görüşmesini değerlendirdi: 10 üzerinden 12 puan

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini 10 üzerinden 12 puanla değerlendiren Trump, Kanada ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için de önümüzdeki... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T23:43+0300

2026-09-28T23:43+0300

2026-09-28T23:43+0300

dünya

abd

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği son görüşmeyi 'harika' ve 'çok saygılı' sözleriyle değerlendirdi. Trump, görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:Trump: İran savaşında çok yakında galip geleceğiz, gaz fiyatları düşecekTrump, İran savaşı konusunda ABD’nin çok yakında galip geleceğini ve bunun ardından gaz fiyatlarının düşeceğini söyledi.Trump ayrıca ABD ile Kanada arasında devam eden ticaret anlaşmazlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kanada’nın önümüzdeki üç dört hafta içinde karşı gümrük vergilerini kaldıracağını düşündüğünü belirtti.Trump, anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:ABD Başkanı, Kanadalıların onlarca yıldır ABD tarafından kendilerine kötü muamele edildiği yönündeki iddiaları nedeniyle sonunda ABD’den özür dileyeceklerini de savundu.Trump, sözlerini “Sanırım bir anlaşma yapılacak, ama adil bir anlaşma olacak” diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trumptan-iran-aciklamasi-bu-hafta-daha-fazla-gorusme-bekliyorum-1109075114.html

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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran