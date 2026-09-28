https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trump-si-gorusmesini-degerlendirdi-10-uzerinden-12-puan-1109110735.html
Trump Şi görüşmesini değerlendirdi: 10 üzerinden 12 puan
Trump Şi görüşmesini değerlendirdi: 10 üzerinden 12 puan
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini 10 üzerinden 12 puanla değerlendiren Trump, Kanada ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için de önümüzdeki... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T23:43+0300
2026-09-28T23:43+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği son görüşmeyi 'harika' ve 'çok saygılı' sözleriyle değerlendirdi. Trump, görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:Trump: İran savaşında çok yakında galip geleceğiz, gaz fiyatları düşecekTrump, İran savaşı konusunda ABD’nin çok yakında galip geleceğini ve bunun ardından gaz fiyatlarının düşeceğini söyledi.Trump ayrıca ABD ile Kanada arasında devam eden ticaret anlaşmazlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kanada’nın önümüzdeki üç dört hafta içinde karşı gümrük vergilerini kaldıracağını düşündüğünü belirtti.Trump, anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:ABD Başkanı, Kanadalıların onlarca yıldır ABD tarafından kendilerine kötü muamele edildiği yönündeki iddiaları nedeniyle sonunda ABD’den özür dileyeceklerini de savundu.Trump, sözlerini “Sanırım bir anlaşma yapılacak, ama adil bir anlaşma olacak” diyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trumptan-iran-aciklamasi-bu-hafta-daha-fazla-gorusme-bekliyorum-1109075114.html
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran
Trump Şi görüşmesini değerlendirdi: 10 üzerinden 12 puan
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini 10 üzerinden 12 puanla değerlendiren Trump, Kanada ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için de önümüzdeki haftalara işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği son görüşmeyi 'harika' ve 'çok saygılı' sözleriyle değerlendirdi. Trump, görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Başkan Şi ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bunu 0 ile 10 arasında bir ölçekte değerlendirirsem, 12 veririm. Çok saygılı, çok iyi, harika bir görüşmeydi.”
Trump: İran savaşında çok yakında galip geleceğiz, gaz fiyatları düşecek
Trump, İran savaşı konusunda ABD’nin çok yakında galip geleceğini ve bunun ardından gaz fiyatlarının düşeceğini söyledi.
Trump ayrıca ABD ile Kanada arasında devam eden ticaret anlaşmazlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kanada’nın önümüzdeki üç dört hafta içinde karşı gümrük vergilerini kaldıracağını düşündüğünü belirtti.
Trump, anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
“Sanırım önümüzdeki üç dört hafta içinde bize gelip ‘Tüm gümrük vergilerini kaldıracağız’ diyecekler.”
ABD Başkanı, Kanadalıların onlarca yıldır ABD tarafından kendilerine kötü muamele edildiği yönündeki iddiaları nedeniyle sonunda ABD’den özür dileyeceklerini de savundu.
Trump, sözlerini “Sanırım bir anlaşma yapılacak, ama adil bir anlaşma olacak” diyerek tamamladı.