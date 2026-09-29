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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/irandan-abdye-hurmuz-resti-artik-gecmeye-cesaret-edemezler-1109117495.html
Babasının yerine geçtikten sonra Mücteba Hamaney ilk kez konuştu: Artık Hürmüz'ü geçmeye cesaret edemezler
Babasının yerine geçtikten sonra Mücteba Hamaney ilk kez konuştu: Artık Hürmüz'ü geçmeye cesaret edemezler
Sputnik Türkiye
Babasının yerine geçtikten sonra ilk kez konuşan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda ABD güçlerine "ağır darbeler" indirdiklerini... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T10:55+0300
2026-09-29T10:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mücteba hamaney
arap denizi
hürmüz boğazı
i̇ran
ortadoğu
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Geçtiğimiz mart ayında babası Ali Hamaney'in ardından görevi devralan ve o tarihten bu yana kamuoyu önüne çıkmayarak gizemini koruyan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, sessizliğini doğrudan ABD'yi hedef alan sert bir açıklamayla bozdu. İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Hamaney, Basra Körfezi'ndeki çatışma hattına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.Açıklamasında Washington yönetiminin adını doğrudan anmadan "düşman" nitelemesi kullanan Hamaney, Hürmüz Boğazı muhafızlarının sahada üstünlük sağladığını öne sürdü. İranlı lider, "Bugün, cesur savaşçılarımız ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından ağır darbeler aldıktan sonra düşmanlar artık Arap Denizi'nin ötesine geçmeye cesaret edemiyor" değerlendirmesinde bulundu."Arap Denizi de kurtulacak"Körfez hattında gerilimi tırmandıran Hamaney, karşı tarafın geri adım atmak zorunda kaldığını savunarak şu ifadeleri kaydetti:"Ne zaman bunu göze alsalar, elde ettikleri tek sonuç kendilerine zarar vermek oldu. Arap Denizi’nin de onların varlığından kurtulacağı gün kesinlikle uzak değil."Arap Yarımadası ile Hindistan arasında uzanan ve Hürmüz Boğazı’na giriş kapısı niteliği taşıyan Arap Denizi, çatışmaların kritik temas hatlarından biri haline gelmiş durumda. Küresel hidrokarbon trafiğinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan bu hayati su yolu, Tahran ile Washington arasındaki askeri bilek güreşinin merkezinde yer alıyor.Boğaz kapatıldı, limanlara abluka geldiİki ülke arasındaki gerilim, 28 Şubat tarihinde fiili çatışmaların patlak vermesiyle yeni bir safhaya taşınmıştı. İran'ın stratejik hamleyle Hürmüz Boğazı'nı ticari ve askeri geçişlere kapatması, dünya genelinde küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş dalgasına yol açmıştı.Tahran'ın boğazı kapatma restine karşılık ABD donanması, İran limanlarına yönelik geniş çaplı bir askeri abluka başlatmıştı. Mücteba Hamaney'in aylardır süren sessizliğin ardından gelen bu sert beyanatı, bölgede ablukayı yarma girişimlerinin ve karşılıklı yıpratma hamlelerinin daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html
arap denizi
hürmüz boğazı
i̇ran
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mücteba hamaney, arap denizi, hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu
mücteba hamaney, arap denizi, hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu

Babasının yerine geçtikten sonra Mücteba Hamaney ilk kez konuştu: Artık Hürmüz'ü geçmeye cesaret edemezler

10:55 29.09.2026 (güncellendi: 10:56 29.09.2026)
© REUTERS Office of the Iranian Supreme LeaderMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
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Babasının yerine geçtikten sonra ilk kez konuşan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda ABD güçlerine "ağır darbeler" indirdiklerini açıkladı. Düşmanın Arap Denizi'nin ötesine geçmeye cesaret edemediğini savunan Hamaney, Washington'ın bölgedeki varlığının sona ereceğini iddia etti.
Geçtiğimiz mart ayında babası Ali Hamaney'in ardından görevi devralan ve o tarihten bu yana kamuoyu önüne çıkmayarak gizemini koruyan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, sessizliğini doğrudan ABD'yi hedef alan sert bir açıklamayla bozdu. İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Hamaney, Basra Körfezi'ndeki çatışma hattına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Açıklamasında Washington yönetiminin adını doğrudan anmadan "düşman" nitelemesi kullanan Hamaney, Hürmüz Boğazı muhafızlarının sahada üstünlük sağladığını öne sürdü. İranlı lider, "Bugün, cesur savaşçılarımız ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından ağır darbeler aldıktan sonra düşmanlar artık Arap Denizi'nin ötesine geçmeye cesaret edemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Arap Denizi de kurtulacak"

Körfez hattında gerilimi tırmandıran Hamaney, karşı tarafın geri adım atmak zorunda kaldığını savunarak şu ifadeleri kaydetti:
"Ne zaman bunu göze alsalar, elde ettikleri tek sonuç kendilerine zarar vermek oldu. Arap Denizi’nin de onların varlığından kurtulacağı gün kesinlikle uzak değil."
Arap Yarımadası ile Hindistan arasında uzanan ve Hürmüz Boğazı’na giriş kapısı niteliği taşıyan Arap Denizi, çatışmaların kritik temas hatlarından biri haline gelmiş durumda. Küresel hidrokarbon trafiğinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan bu hayati su yolu, Tahran ile Washington arasındaki askeri bilek güreşinin merkezinde yer alıyor.

Boğaz kapatıldı, limanlara abluka geldi

İki ülke arasındaki gerilim, 28 Şubat tarihinde fiili çatışmaların patlak vermesiyle yeni bir safhaya taşınmıştı. İran'ın stratejik hamleyle Hürmüz Boğazı'nı ticari ve askeri geçişlere kapatması, dünya genelinde küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş dalgasına yol açmıştı.
Tahran'ın boğazı kapatma restine karşılık ABD donanması, İran limanlarına yönelik geniş çaplı bir askeri abluka başlatmıştı. Mücteba Hamaney'in aylardır süren sessizliğin ardından gelen bu sert beyanatı, bölgede ablukayı yarma girişimlerinin ve karşılıklı yıpratma hamlelerinin daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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