https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/irandan-abdye-hurmuz-resti-artik-gecmeye-cesaret-edemezler-1109117495.html

Babasının yerine geçtikten sonra Mücteba Hamaney ilk kez konuştu: Artık Hürmüz'ü geçmeye cesaret edemezler

Babasının yerine geçtikten sonra Mücteba Hamaney ilk kez konuştu: Artık Hürmüz'ü geçmeye cesaret edemezler

Sputnik Türkiye

Babasının yerine geçtikten sonra ilk kez konuşan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda ABD güçlerine "ağır darbeler" indirdiklerini... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T10:55+0300

2026-09-29T10:55+0300

2026-09-29T10:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mücteba hamaney

arap denizi

hürmüz boğazı

i̇ran

ortadoğu

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Geçtiğimiz mart ayında babası Ali Hamaney'in ardından görevi devralan ve o tarihten bu yana kamuoyu önüne çıkmayarak gizemini koruyan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, sessizliğini doğrudan ABD'yi hedef alan sert bir açıklamayla bozdu. İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Hamaney, Basra Körfezi'ndeki çatışma hattına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.Açıklamasında Washington yönetiminin adını doğrudan anmadan "düşman" nitelemesi kullanan Hamaney, Hürmüz Boğazı muhafızlarının sahada üstünlük sağladığını öne sürdü. İranlı lider, "Bugün, cesur savaşçılarımız ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından ağır darbeler aldıktan sonra düşmanlar artık Arap Denizi'nin ötesine geçmeye cesaret edemiyor" değerlendirmesinde bulundu."Arap Denizi de kurtulacak"Körfez hattında gerilimi tırmandıran Hamaney, karşı tarafın geri adım atmak zorunda kaldığını savunarak şu ifadeleri kaydetti:"Ne zaman bunu göze alsalar, elde ettikleri tek sonuç kendilerine zarar vermek oldu. Arap Denizi’nin de onların varlığından kurtulacağı gün kesinlikle uzak değil."Arap Yarımadası ile Hindistan arasında uzanan ve Hürmüz Boğazı’na giriş kapısı niteliği taşıyan Arap Denizi, çatışmaların kritik temas hatlarından biri haline gelmiş durumda. Küresel hidrokarbon trafiğinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan bu hayati su yolu, Tahran ile Washington arasındaki askeri bilek güreşinin merkezinde yer alıyor.Boğaz kapatıldı, limanlara abluka geldiİki ülke arasındaki gerilim, 28 Şubat tarihinde fiili çatışmaların patlak vermesiyle yeni bir safhaya taşınmıştı. İran'ın stratejik hamleyle Hürmüz Boğazı'nı ticari ve askeri geçişlere kapatması, dünya genelinde küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş dalgasına yol açmıştı.Tahran'ın boğazı kapatma restine karşılık ABD donanması, İran limanlarına yönelik geniş çaplı bir askeri abluka başlatmıştı. Mücteba Hamaney'in aylardır süren sessizliğin ardından gelen bu sert beyanatı, bölgede ablukayı yarma girişimlerinin ve karşılıklı yıpratma hamlelerinin daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html

arap denizi

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mücteba hamaney, arap denizi, hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu