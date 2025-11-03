https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/italya-fransa-ve-belcika-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimina-karsi-imf-kieve-destegini-1100695563.html

İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev’e desteğini çekebilir

İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev'e desteğini çekebilir

Sputnik Türkiye

Bazı Batı Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya kredi sağlanması amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına başvurulması girişimine karşı çıktığı bildirildi.

Corriere della Sera gazetesi, İtalya, Fransa ve Belçika’nın, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak aktarılması girişimine karşı çıktığını bildirirken Politico, Avrupalı ​​yetkililere dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun bu yöndeki önerisinin onaylanmaması durumunda, Kiev’in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması endişeleri yarattığını yazdı.İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, “İtalya ve Fransa, bir miktar dirençle de olsa bu yolu izliyor. Her iki hükümet de, uluslararası bir mahkemenin Moskova rezervlerinin kullanımının yasadışı olduğuna karar vermesi durumunda mali yükümlülükleri konusunda endişeli olabilir. Belçika da aynı nedenle direniyor. Çünkü dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmı şu anda Brüksel’deki Euroclear platformunda tutuluyor” ifadesi kullanıldı.‘Kiev, IMF’nin desteğini kaybedebilir’Politico gazetesinin yazısında da, “Belçika'nın Ukrayna'ya verilecek milyarlarca euro’luk AB kredisini desteklemeyi reddetmesi, IMF’nin Kiev'e mali desteği engellemesine yol açabilir” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan Avrupalı ​​diplomatlar ve bir AB temsilcisi, Rus varlıkları konusunda bir anlaşmaya varılmasının, IMF'yi Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda mali açıdan sürdürülebilir olduğuna ikna edeceğini söyledi.Yazıda, “ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin önemli ölçüde azalması nedeniyle IMF, Ukrayna'nın önümüzdeki yıllardaki mali ihtiyaçlarının büyük bölümünün AB tarafından karşılanmasını bekliyor” dendi.IMF’den 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kamu borcunun 2025 sonuna kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 108,6'sına, 2026 yılında da yüzde 110,4'e çıkmasının beklendiği bildirildi.AB liderleri, 23 Ekim'deki Brüksel zirvesinde, Avrupa Komisyonu'nun dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak sağlanması önerisi konusunda anlaşmaya varamadı. 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında bu konu tekrar masaya yatırılacak.

