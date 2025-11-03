https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/italya-fransa-ve-belcika-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimina-karsi-imf-kieve-destegini-1100695563.html
İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev’e desteğini çekebilir
İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev’e desteğini çekebilir
Sputnik Türkiye
Bazı Batı Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya kredi sağlanması amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına başvurulması girişimine karşı çıktığı bildirildi. Bu bağlamda... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T10:53+0300
2025-11-03T10:53+0300
2025-11-03T10:49+0300
dünya
ukrayna
imf
fransa
belçika
i̇talya
politico
corriere della sera
dondurulmuş rus varlıkları
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/93/1013309360_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_b7777e1ef0c24f192a9830ae1f69a90c.jpg
Corriere della Sera gazetesi, İtalya, Fransa ve Belçika’nın, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak aktarılması girişimine karşı çıktığını bildirirken Politico, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun bu yöndeki önerisinin onaylanmaması durumunda, Kiev’in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması endişeleri yarattığını yazdı.İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, “İtalya ve Fransa, bir miktar dirençle de olsa bu yolu izliyor. Her iki hükümet de, uluslararası bir mahkemenin Moskova rezervlerinin kullanımının yasadışı olduğuna karar vermesi durumunda mali yükümlülükleri konusunda endişeli olabilir. Belçika da aynı nedenle direniyor. Çünkü dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmı şu anda Brüksel’deki Euroclear platformunda tutuluyor” ifadesi kullanıldı.‘Kiev, IMF’nin desteğini kaybedebilir’Politico gazetesinin yazısında da, “Belçika'nın Ukrayna'ya verilecek milyarlarca euro’luk AB kredisini desteklemeyi reddetmesi, IMF’nin Kiev'e mali desteği engellemesine yol açabilir” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan Avrupalı diplomatlar ve bir AB temsilcisi, Rus varlıkları konusunda bir anlaşmaya varılmasının, IMF'yi Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda mali açıdan sürdürülebilir olduğuna ikna edeceğini söyledi.Yazıda, “ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin önemli ölçüde azalması nedeniyle IMF, Ukrayna'nın önümüzdeki yıllardaki mali ihtiyaçlarının büyük bölümünün AB tarafından karşılanmasını bekliyor” dendi.IMF’den 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kamu borcunun 2025 sonuna kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 108,6'sına, 2026 yılında da yüzde 110,4'e çıkmasının beklendiği bildirildi.AB liderleri, 23 Ekim'deki Brüksel zirvesinde, Avrupa Komisyonu'nun dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak sağlanması önerisi konusunda anlaşmaya varamadı. 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında bu konu tekrar masaya yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/abdli-eski-istihbaratci-ritter-acikladi-burevestnik-ve-poseidon-dunyayi-daha-istikrarli-yapacak-1100691629.html
ukrayna
fransa
belçika
i̇talya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/93/1013309360_629:0:3360:2048_1920x0_80_0_0_d12522e3ab75252a2b077a09dcfa7938.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, imf, fransa, belçika, i̇talya, politico, corriere della sera, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, avrupa birliği
ukrayna, imf, fransa, belçika, i̇talya, politico, corriere della sera, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, avrupa birliği
İtalya, Fransa ve Belçika, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına karşı: IMF, Kiev’e desteğini çekebilir
Bazı Batı Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya kredi sağlanması amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına başvurulması girişimine karşı çıktığı bildirildi. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus varlıklara ilişkin öneriyi onaylamamasının, IMF’nin Kiev’e mali desteğini de engellemesi endişelerini de beraberinde getirdi.
Corriere della Sera gazetesi, İtalya, Fransa ve Belçika’nın, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak aktarılması girişimine karşı çıktığını bildirirken Politico, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun bu yöndeki önerisinin onaylanmaması durumunda, Kiev’in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması endişeleri yarattığını yazdı.
İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, “İtalya ve Fransa, bir miktar dirençle de olsa bu yolu izliyor. Her iki hükümet de, uluslararası bir mahkemenin Moskova rezervlerinin kullanımının yasadışı olduğuna karar vermesi durumunda mali yükümlülükleri konusunda endişeli olabilir. Belçika da aynı nedenle direniyor. Çünkü dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmı şu anda Brüksel’deki Euroclear platformunda tutuluyor” ifadesi kullanıldı.
‘Kiev, IMF’nin desteğini kaybedebilir’
Politico gazetesinin yazısında da, “Belçika'nın Ukrayna'ya verilecek milyarlarca euro’luk AB kredisini desteklemeyi reddetmesi, IMF’nin Kiev'e mali desteği engellemesine yol açabilir” ifadesine yer verildi.
Gazeteye konuşan Avrupalı diplomatlar ve bir AB temsilcisi, Rus varlıkları konusunda bir anlaşmaya varılmasının, IMF'yi Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda mali açıdan sürdürülebilir olduğuna ikna edeceğini söyledi.
Yazıda, “ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin önemli ölçüde azalması nedeniyle IMF, Ukrayna'nın önümüzdeki yıllardaki mali ihtiyaçlarının büyük bölümünün AB tarafından karşılanmasını bekliyor” dendi.
IMF’den 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kamu borcunun 2025 sonuna kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 108,6'sına, 2026 yılında da yüzde 110,4'e çıkmasının beklendiği bildirildi.
AB liderleri, 23 Ekim'deki Brüksel zirvesinde, Avrupa Komisyonu'nun dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kredi olarak sağlanması önerisi konusunda anlaşmaya varamadı. 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında bu konu tekrar masaya yatırılacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.