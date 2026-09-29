https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/harkovdaki-kusatmada-son-durum-ukraynalilarin-cemberi-yarma-girisimi-engellendi-1109114941.html
Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi
Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Birlik Grubunun, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında Ukrayna güçlerinin çemberi yarma girişimini... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T08:56+0300
2026-09-29T08:56+0300
2026-09-29T09:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
belgorod
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuşatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098104443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b242733d0720cd418b5048c294c7b56d.jpg
Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında kuşatma altında bulunan Ukrayna birlikleri, çemberi iç taraftan yarmak amacıyla tanksavar ve zırhlı araçlar desteğinde bir harekât başlattı.Söz konusu girişimle ilgili açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, "Düşman, zırhlı araçlar ve bir tankın desteğiyle Nefedovka bölgesindeki kuşatma halkasını içten kırma yönünde yeniden bir girişimde bulundu. Söz konusu grup, düzenlenen yoğun ve koordineli ateşle etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Bölgedeki ‘Sever’ birliklerinin Eylül ayı başında yaklaşık 1.700 Ukrayna askerini kuşatma altına aldığı belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu kuşatma alanının 27 yerleşim yerini kapsadığını ve 460 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ifade etmişti.Bölgedeki kuşatma cebinin tamamen tasfiye edilmesinin, çatışma hattını Belgorod bölgesinin sınır hattından en az 20 kilometre geriye çekmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html
rusya
ukrayna
harkov
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098104443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa586e019e9a5622f591c61053f9c9cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, harkov, belgorod, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma
rusya, ukrayna, harkov, belgorod, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma
Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi
08:56 29.09.2026 (güncellendi: 09:01 29.09.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Birlik Grubunun, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında Ukrayna güçlerinin çemberi yarma girişimini püskürttüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında kuşatma altında bulunan Ukrayna birlikleri, çemberi iç taraftan yarmak amacıyla tanksavar ve zırhlı araçlar desteğinde bir harekât başlattı.
Söz konusu girişimle ilgili açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, "Düşman, zırhlı araçlar ve bir tankın desteğiyle Nefedovka bölgesindeki kuşatma halkasını içten kırma yönünde yeniden bir girişimde bulundu. Söz konusu grup, düzenlenen yoğun ve koordineli ateşle etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki ‘Sever’ birliklerinin Eylül ayı başında yaklaşık 1.700 Ukrayna askerini kuşatma altına aldığı belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu kuşatma alanının 27 yerleşim yerini kapsadığını ve 460 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ifade etmişti.
Bölgedeki kuşatma cebinin tamamen tasfiye edilmesinin, çatışma hattını Belgorod bölgesinin sınır hattından en az 20 kilometre geriye çekmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.