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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/harkovdaki-kusatmada-son-durum-ukraynalilarin-cemberi-yarma-girisimi-engellendi-1109114941.html
Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi
Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Birlik Grubunun, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında Ukrayna güçlerinin çemberi yarma girişimini... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-29T09:01+0300
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kuşatma
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Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında kuşatma altında bulunan Ukrayna birlikleri, çemberi iç taraftan yarmak amacıyla tanksavar ve zırhlı araçlar desteğinde bir harekât başlattı.Söz konusu girişimle ilgili açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, "Düşman, zırhlı araçlar ve bir tankın desteğiyle Nefedovka bölgesindeki kuşatma halkasını içten kırma yönünde yeniden bir girişimde bulundu. Söz konusu grup, düzenlenen yoğun ve koordineli ateşle etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Bölgedeki ‘Sever’ birliklerinin Eylül ayı başında yaklaşık 1.700 Ukrayna askerini kuşatma altına aldığı belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu kuşatma alanının 27 yerleşim yerini kapsadığını ve 460 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ifade etmişti.Bölgedeki kuşatma cebinin tamamen tasfiye edilmesinin, çatışma hattını Belgorod bölgesinin sınır hattından en az 20 kilometre geriye çekmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html
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rusya, ukrayna, harkov, belgorod, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma
rusya, ukrayna, harkov, belgorod, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma

Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi

08:56 29.09.2026 (güncellendi: 09:01 29.09.2026)
© Sputnik / Viktor AntonyukHarkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Birlik Grubunun, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında Ukrayna güçlerinin çemberi yarma girişimini püskürttüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında kuşatma altında bulunan Ukrayna birlikleri, çemberi iç taraftan yarmak amacıyla tanksavar ve zırhlı araçlar desteğinde bir harekât başlattı.
Söz konusu girişimle ilgili açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, "Düşman, zırhlı araçlar ve bir tankın desteğiyle Nefedovka bölgesindeki kuşatma halkasını içten kırma yönünde yeniden bir girişimde bulundu. Söz konusu grup, düzenlenen yoğun ve koordineli ateşle etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki ‘Sever’ birliklerinin Eylül ayı başında yaklaşık 1.700 Ukrayna askerini kuşatma altına aldığı belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu kuşatma alanının 27 yerleşim yerini kapsadığını ve 460 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ifade etmişti.
Bölgedeki kuşatma cebinin tamamen tasfiye edilmesinin, çatışma hattını Belgorod bölgesinin sınır hattından en az 20 kilometre geriye çekmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.
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