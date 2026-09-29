https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/harkovdaki-kusatmada-son-durum-ukraynalilarin-cemberi-yarma-girisimi-engellendi-1109114941.html

Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi

Harkov’daki kuşatmada son durum: Ukraynalıların çemberi yarma girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ‘Sever’ (Kuzey) Birlik Grubunun, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında Ukrayna güçlerinin çemberi yarma girişimini... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T08:56+0300

2026-09-29T08:56+0300

2026-09-29T09:01+0300

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Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Nefedovka köyü yakınlarında kuşatma altında bulunan Ukrayna birlikleri, çemberi iç taraftan yarmak amacıyla tanksavar ve zırhlı araçlar desteğinde bir harekât başlattı.Söz konusu girişimle ilgili açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, "Düşman, zırhlı araçlar ve bir tankın desteğiyle Nefedovka bölgesindeki kuşatma halkasını içten kırma yönünde yeniden bir girişimde bulundu. Söz konusu grup, düzenlenen yoğun ve koordineli ateşle etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Bölgedeki ‘Sever’ birliklerinin Eylül ayı başında yaklaşık 1.700 Ukrayna askerini kuşatma altına aldığı belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu kuşatma alanının 27 yerleşim yerini kapsadığını ve 460 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ifade etmişti.Bölgedeki kuşatma cebinin tamamen tasfiye edilmesinin, çatışma hattını Belgorod bölgesinin sınır hattından en az 20 kilometre geriye çekmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html

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