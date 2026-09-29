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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/girne-aciklarindaki-gemi-faciasi-iki-naasin-kimligi-belirlendi-bir-naasa-daha-ulasildi--1109142332.html
Girne açıklarındaki gemi faciası: İki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
Girne açıklarındaki gemi faciası: İki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
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Girne açıklarındaki gemi faciasında bulunan iki naaşın kimliği DNA testiyle belirlendi. Aramalarda bir naaşa daha ulaşıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından hafta sonu bulunan iki naaşın kimliklerinin DNA çalışmaları sonucunda belirlendiğini açıkladı.Yapılan incelemelerde naaşların 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'a ait olduğu tespit edildi.Arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Girne açıklarında batan gemiGirne Limanı ve Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 'Filo Jet', 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kuzey-kibrista-batan-gemiyle-ilgili-calismalarda-yeni-gelisme-cansiz-bedenleri-bulundu---1109096583.html
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girne, türkiye, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kaza, feribot kazası

Girne açıklarındaki gemi faciası: İki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

20:18 29.09.2026 (güncellendi: 20:54 29.09.2026)
© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Harun Özalp
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Girne açıklarındaki gemi faciasında bulunan iki naaşın kimliği DNA testiyle belirlendi. Aramalarda bir naaşa daha ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından hafta sonu bulunan iki naaşın kimliklerinin DNA çalışmaları sonucunda belirlendiğini açıkladı.
Yapılan incelemelerde naaşların 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'a ait olduğu tespit edildi.
Arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Girne açıklarında batan gemi

Girne Limanı ve Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 'Filo Jet', 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
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