https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-astor-enerji-yonetim-kurulu-baskani-feridun-gecgel-hakkinda-karar-1109134631.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel hakkında karar alındı

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel hakkında karar alındı

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T16:41+0300

2026-09-29T16:41+0300

2026-09-29T16:41+0300

ekonomi̇

astor enerji

feridun geçgel

yurt dışı çıkışı

yasak

fon soruşturması

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Fon soruşturması kapsamında malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Feridun Geçgel hakkında yeni karar verildi. Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel için yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Yurt dışı çıkış yasağı kararı alındıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre; Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu.

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astor enerji, feridun geçgel, yurt dışı çıkışı, yasak, fon soruşturması