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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-astor-enerji-yonetim-kurulu-baskani-feridun-gecgel-hakkinda-karar-1109134631.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel hakkında karar alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel hakkında karar alındı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:41+0300
2026-09-29T16:41+0300
ekonomi̇
astor enerji
feridun geçgel
yurt dışı çıkışı
yasak
fon soruşturması
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Fon soruşturması kapsamında malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Feridun Geçgel hakkında yeni karar verildi. Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel için yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Yurt dışı çıkış yasağı kararı alındıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre; Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu.
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astor enerji, feridun geçgel, yurt dışı çıkışı, yasak, fon soruşturması
astor enerji, feridun geçgel, yurt dışı çıkışı, yasak, fon soruşturması

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel hakkında karar alındı

16:41 29.09.2026
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Fon soruşturması kapsamında malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Feridun Geçgel hakkında yeni karar verildi. Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in mal varlıklarına tedbir konulmuştu.
Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre; Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu.
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