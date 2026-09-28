https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-yeni-aciklama-37-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1109108245.html

SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak

SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak

Sputnik Türkiye

SPK, Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T21:44+0300

2026-09-28T21:44+0300

2026-09-28T21:49+0300

türki̇ye

sermaye piyasası kurulu (spk)

son dakika

suç duyurusu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Holding AŞ incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin lisansı iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/cumhurbaskani-erdogan-okullarda-alinabilecek-ilave-tedbirleri-gorustuk-1109106961.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu