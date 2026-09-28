https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-yeni-aciklama-37-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1109108245.html
SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak
SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak
Sputnik Türkiye
SPK, Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T21:44+0300
2026-09-28T21:44+0300
2026-09-28T21:49+0300
türki̇ye
sermaye piyasası kurulu (spk)
son dakika
suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Holding AŞ incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin lisansı iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/cumhurbaskani-erdogan-okullarda-alinabilecek-ilave-tedbirleri-gorustuk-1109106961.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu
sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu
SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak
21:44 28.09.2026 (güncellendi: 21:49 28.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
SPK, Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Holding AŞ incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin lisansı iptal edildi.