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SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak
SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak
Sputnik Türkiye
SPK, Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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sermaye piyasası kurulu (spk)
son dakika
suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Holding AŞ incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin lisansı iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/cumhurbaskani-erdogan-okullarda-alinabilecek-ilave-tedbirleri-gorustuk-1109106961.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu
sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu

SPK'dan fon soruşturması açıklaması: 37 kişi hakkında suç duyurusu, 39 kişi ve kuruma yasak

21:44 28.09.2026 (güncellendi: 21:49 28.09.2026)
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA
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SPK, Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Holding AŞ incelemesi kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi ve kurum hakkında borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. 24 kişinin lisansı iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
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