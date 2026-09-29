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Fas'ta hükümetin başına ilk kadın: Fatima Zehra Mansuri kimdir?

Fas'ta hükümetin başına ilk kadın: Fatima Zehra Mansuri kimdir?

Sputnik Türkiye

Fas Kralı 6. Muhammed, Fatima Zehra Mansuri'yi hükümet başkanı olarak atadı. El Mansouri, ülkenin yürütme organının başına geçen ilk kadın olurken, hükümeti kurmak için koalisyon görüşmeleri yürütecek.

2026-09-29T19:14+0300

2026-09-29T19:14+0300

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Fas Kralı 6. Muhammed, 23 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Fatima Zehra Mansuri'yi hükümet başkanı olarak atadı. Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre 50 yaşındaki Mansuri, Fas'ın yürütme organının başına geçen ilk kadın oldu.Mansuri'nin üyesi olduğu Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM), 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi seçimlerinde 97 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Ancak PAM'ın Meclis'te hükümeti tek başına kurabilmesi için gereken 198 sandalyenin oldukça uzağında kalması nedeniyle El Mansouri'nin önündeki ilk görev koalisyon oluşturmak olacak.Marakeş'in ilk kadın belediye başkanıydı1976'da Marakeş'te doğan Mansuri, Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve avukat olarak çalıştı. Siyasete PAM bünyesinde yerel yönetim düzeyinde başlayan Mansuri, 2009'da Marakeş Belediye Başkanı seçilerek kentin bu göreve gelen ilk kadın oldu.2015'e kadar belediye başkanlığı görevini sürdüren Mansuri, 2021 yerel seçimlerinin ardından yeniden Marakeş Belediye Başkanı oldu. Aynı zamanda 2021'den bu yana merkezi hükümette ulusal planlama, arazi kullanımı, konut ve şehir politikalarından sorumlu bakan olarak görev yaptı. Mansuri, 2024'ten beri PAM'ın üç kişilik kolektif liderliğinde yer alıyor.

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