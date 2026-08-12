https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fastan-ispanyaya-suclama-gocmenlere-siddet-uygulandi-1107939120.html

Fas’tan İspanya’ya suçlama: Göçmenlere şiddet uygulandı

Fas’tan İspanya’ya suçlama: Göçmenlere şiddet uygulandı

Sputnik Türkiye

Fas, Sebte'ye geçen bazı göçmenlerin İspanyol güvenlik güçleri tarafından darbedildiğini öne sürdü. Rabat yönetimi aynı zamanda Sebte ve Melilla üzerindeki... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:13+0300

2026-08-12T13:13+0300

2026-08-12T13:13+0300

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Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi (CNDH), temmuz sonunda Sebte'ye geçen göçmenlerin kötü muamele gördüğünü savunurken, Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi de iki bölgeye ilişkin tarihi egemenlik iddialarından vazgeçmediklerini söyledi.CNDH'nin 8 ağustosta yayımladığı ön raporda, 30 ve 31 temmuzda Sebte'ye giren bazı göçmenlerin İspanyol güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldığı iddia edildi. Söz konusu iki günlük dönemde yaklaşık 80 bin kişinin sınırı geçtiği belirtildi.Konseyin izleme ekibi, Fas'a geri gönderilen göçmenlerin ifadelerini topladı. Rapora göre göçmenler, İspanyol görevliler tarafından özellikle kameraların ulaşamadığı noktalarda darbedildiklerini öne sürdü.Raporda ayrıca bazı çocukların kentten geçerken 'aşırılıkçı gruplar' tarafından hakaret ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Sebte'deki yetkililer de özellikle çocuklara ve gençlere yeterli desteğin sağlanmadığı gerekçesiyle eleştirildi.Sosyal medyanın rolü incelendiCNDH, büyük göç hareketinin başlamasında sosyal medyanın rolüne de dikkat çekti. Konsey, 8 Temmuz'da 90 binden fazla takipçisi bulunan sayfalarda göç konusunda yanıltıcı içerikler tespit ettiğini ve toplamda 1 milyondan fazla üyesi bulunan 23 Facebook grubunu incelediğini açıkladı.Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, İspanya'yı daha önce de benzer şekilde suçlamıştı. Konsey, 2022'de Melilla sınırındaki olaylarda en az 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İspanyol makamlarını kapıları kapalı tutmakla sorumlu tutmuştu.Fas savcılığı daha sonra 'suç işlendiğine dair delil bulunmadığı' gerekçesiyle dosyayı kapattı. Haberde, bu kararın tartışma yarattığı ve bazı raporlarda Faslı görevlilerin sınır kontrollerini gevşettiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.Sebte ve Melilla yeniden gündemdeGöçmenlere yönelik suçlamaların yanı sıra Rabat yönetimi, Sebte ve Melilla üzerindeki egemenlik iddiasını da yeniden gündeme getirdi.Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, pan-Arap televizyon kanalı 'Asharq News'e yaptığı açıklamada, Rabat'ın Sebte ve Melilla üzerindeki tarihi iddiasını sürdürdüğünü ve konunun iki ülkenin temsilcileri bir araya geldiğinde gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.Ouahbi, Fas toprağı olarak gördüğü bölgeleri diyalog yoluyla geri almak için 'uzun vadeli' bir stratejiden söz etti. Faslı Bakan ayrıca İspanya'daki merkezlerde bulunan refakatsiz Faslı çocukların ülkelerine geri gönderilmesi talebini yineledi.

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