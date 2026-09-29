https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/euro-bolgesinde-ekonomik-guven-geriledi-1109127882.html

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Sputnik Türkiye

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0.5 puan düşerek 97.9'a geriledi. Piyasalarda endeksin 99 puan seviyesinde gerçekleşmesi... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T14:36+0300

2026-09-29T14:36+0300

2026-09-29T14:36+0300

ekonomi̇

euro bölgesi

ab

avrupa birliği

tüketici güven endeksi

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Euro Bölgesi'nde ekonomiye duyulan güven eylül ayında zayıflarken, düşüşte özellikle tüketici güvenindeki gerileme etkili oldu.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0.4 puan gerileyerek 97.9 puan oldu.Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0.5 puanlık düşüşle 97.9 puana geriledi.Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde eylülde endeksin 99 puan olması yönündeydi.Endeksteki düşüş, özellikle tüketici güveninin zayıflamasından kaynaklandı.Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi eylülde eksi 15.5'ten eksi 16.5'e, AB'de ise eksi 15'ten eksi 15.8'e geriledi.

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euro bölgesi, ab, avrupa birliği, tüketici güven endeksi