https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html
Ekim ayı yağışlı geçecek: Pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?
Ekim ayı yağışlı geçecek: Pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?
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Türkiye sonbaharın gelmesiyle yağışlı bir havanın etkisi altında girdi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede yağışlar kuvvetli sağanaklarla... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin birçok farklı ilinden hafta sonundan itibaren sağanak yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceğine yönelik tahminlerin, ayın tamamının yağışlı geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı:Ekim ayında hava nasıl olacak?'Ilık hava da görülecek'Özdemir, ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğine ilişkin bir tablo bulunmadığını da belirterek, sonbahar boyunca farklı hava karakterlerinin birbirini takip edebileceğini söyledi:Bu yıl pastırma sıcakları olacak mı?2026 yılında pastırma sıcaklarının görülme ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Güven Özdemir, bunun için şimdiden kesin tarih vermenin meteorolojik açıdan doğru olmayacağını söyledi.Özdemir, “2026 yılında pastırma sıcakları yaşama ihtimalimiz bulunuyor ancak bugünden kesin bir tarih vermek meteoroloji açısından doğru olmaz. Çünkü pastırma yazı takvimde belirlenmiş kesin bir dönem değil. Genellikle sonbaharın ilerleyen bölümünde, yüksek basınç koşulları altında birkaç gün boyunca sakin, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle ortaya çıkar. Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk günleri pastırma sıcakları açısından uygun dönemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu 2026 için kesin bir tarih olarak değil, uzun vadeli bir olasılık olarak görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-istanbul-dahil-14-sehirde-hava-daha-da-sertlesiyor-firtina-ve-1109113064.html
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sağanak, ekim, hava durumu, pastırma sıcakları ne zaman, pastırma sıcakları, güven özdemir, i̇stanbul
sağanak, ekim, hava durumu, pastırma sıcakları ne zaman, pastırma sıcakları, güven özdemir, i̇stanbul
Ekim ayı yağışlı geçecek: Pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?
09:43 29.09.2026 (güncellendi: 09:44 29.09.2026)
Türkiye sonbaharın gelmesiyle yağışlı bir havanın etkisi altında girdi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede yağışlar kuvvetli sağanaklarla kendini gösterirken, sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşandı. Peki ekim ayında yağışlar sürecek mi, pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?
Türkiye'nin birçok farklı ilinden hafta sonundan itibaren sağanak yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceğine yönelik tahminlerin, ayın tamamının yağışlı geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı:
Ekim ayında hava nasıl olacak?
“Ekim ayında Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimali bulunuyor. Ancak bunu ekim ayı boyunca aralıksız yağmur yağacağı şeklinde yorumlamamak gerekiyor. Daha çok birkaç günlük yağışlı sistemlerin ardından kısa süreli sakin ve ılık dönemlerin yaşandığı dalgalı bir sonbahar tablosu söz konusu olabilir. Özellikle Marmara ve Karadeniz’de Balkanlar ve kuzeyden gelecek serin hava ile hâlâ sıcak olan denizlerin etkileşimi zaman zaman kuvvetli sağanaklara neden olabilir. Sıcaklıkların ise Türkiye’nin büyük bölümünde dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi mümkün.”
Özdemir, ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğine ilişkin bir tablo bulunmadığını da belirterek, sonbahar boyunca farklı hava karakterlerinin birbirini takip edebileceğini söyledi:
“Ekim ayında tam anlamıyla sonbaharı hissettiren günler olacak. Fakat mevcut uzun vadeli tablo, Ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğini göstermiyor. Yağışlı sistemlerin ardından güneşli ve serin günler, zaman zaman da ılık hava koşulları görülebilir. Yani önümüzdeki dönemde daha dalgalı bir sonbahar karakteri beklemek gerekiyor.”
Bu yıl pastırma sıcakları olacak mı?
2026 yılında pastırma sıcaklarının görülme ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Güven Özdemir, bunun için şimdiden kesin tarih vermenin meteorolojik açıdan doğru olmayacağını söyledi.
Özdemir, “2026 yılında pastırma sıcakları yaşama ihtimalimiz bulunuyor ancak bugünden kesin bir tarih vermek meteoroloji açısından doğru olmaz. Çünkü pastırma yazı takvimde belirlenmiş kesin bir dönem değil. Genellikle sonbaharın ilerleyen bölümünde, yüksek basınç koşulları altında birkaç gün boyunca sakin, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle ortaya çıkar. Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk günleri pastırma sıcakları açısından uygun dönemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu 2026 için kesin bir tarih olarak değil, uzun vadeli bir olasılık olarak görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.