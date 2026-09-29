https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ekim-ayi-yagisli-gececek-pastirma-sicaklari-ne-zaman-etkili-olacak-1109116019.html

Ekim ayı yağışlı geçecek: Pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?

Ekim ayı yağışlı geçecek: Pastırma sıcakları ne zaman etkili olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye sonbaharın gelmesiyle yağışlı bir havanın etkisi altında girdi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede yağışlar kuvvetli sağanaklarla... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T09:43+0300

2026-09-29T09:43+0300

2026-09-29T09:44+0300

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pastırma sıcakları

güven özdemir

i̇stanbul

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Türkiye'nin birçok farklı ilinden hafta sonundan itibaren sağanak yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceğine yönelik tahminlerin, ayın tamamının yağışlı geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı:Ekim ayında hava nasıl olacak?'Ilık hava da görülecek'Özdemir, ekim ayının tamamının serin ve kapalı geçeceğine ilişkin bir tablo bulunmadığını da belirterek, sonbahar boyunca farklı hava karakterlerinin birbirini takip edebileceğini söyledi:Bu yıl pastırma sıcakları olacak mı?2026 yılında pastırma sıcaklarının görülme ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Güven Özdemir, bunun için şimdiden kesin tarih vermenin meteorolojik açıdan doğru olmayacağını söyledi.Özdemir, “2026 yılında pastırma sıcakları yaşama ihtimalimiz bulunuyor ancak bugünden kesin bir tarih vermek meteoroloji açısından doğru olmaz. Çünkü pastırma yazı takvimde belirlenmiş kesin bir dönem değil. Genellikle sonbaharın ilerleyen bölümünde, yüksek basınç koşulları altında birkaç gün boyunca sakin, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle ortaya çıkar. Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk günleri pastırma sıcakları açısından uygun dönemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bunu 2026 için kesin bir tarih olarak değil, uzun vadeli bir olasılık olarak görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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