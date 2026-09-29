https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ercin-fon-magdurlari-icin-asamali-odeme--1109135779.html

Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”

Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”

Sputnik Türkiye

Fon mağduriyetine ilişkin çözüm sürecinin aşamalı ilerleyebileceğini belirten Recep Erçin, hak sahiplerinin en azından ana paralarını almasına yönelik bir... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T17:18+0300

2026-09-29T17:18+0300

2026-09-29T17:18+0300

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Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında fon mağduriyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erçin, dondurulan fonların tasfiye sürecinde hak sahiplerine ana paralarının aşamalı şekilde ödenebileceğini söyledi.“Hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar”Fonların dondurulmasının ardından nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin konuşan Erçin, şirketlerin mal varlıklarının inceleneceğini ve haksız kazanç olup olmadığının araştırılacağını belirtti.Erçin şunları söyledi:Erçin, ödeme sürecinin aşamalı şekilde yürütülebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:“Fon yatırımcısına ara model bulunacaktır”Erçin, fon yatırımcılarının mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.Erçin şunları söyledi:“Hisse yatırımcısı da çok darbe yedi”Fon tartışmalarının yanı sıra hisse senedi yatırımcılarının yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Erçin, spekülatif veya manipülatif hareket etmeyen uzun vadeli yatırımcıların da süreçten etkilendiğini söyledi:SPK değerlendirmesiErçin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyici rolüne de değinerek kurumun süreçteki tutumuna ilişkin eleştirilerin bulunduğunu ancak kesin bir değerlendirme için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti:

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