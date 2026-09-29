Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”
bölgenin kalbi
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Fon mağduriyetine ilişkin çözüm sürecinin aşamalı ilerleyebileceğini belirten Recep Erçin, hak sahiplerinin en azından ana paralarını almasına yönelik bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Erçin, fon yatırımcılarının yanı sıra borsadaki uzun vadeli yatırımcıların da yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında fon mağduriyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erçin, dondurulan fonların tasfiye sürecinde hak sahiplerine ana paralarının aşamalı şekilde ödenebileceğini söyledi.
“Hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar”
Fonların dondurulmasının ardından nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin konuşan Erçin, şirketlerin mal varlıklarının inceleneceğini ve haksız kazanç olup olmadığının araştırılacağını belirtti.
Erçin şunları söyledi:
"Belli bir tasfiye süreci işleyecek, anladığımız kadarıyla. Bu şirketlerin, foncu şirketlerin mal varlıklarına bakılacak. İşte orada haksız kazanç olan var mı, yok mu, onlara bakılacak."
Erçin, ödeme sürecinin aşamalı şekilde yürütülebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Öncelikle 'Ben ödeyebilirim, benim ödeme gücüm var' diyen şirketlerin yönettiği fonlar belki ilk aşamada serbest bırakılır, onlar ödemelerini yaparlar. Belli bir kesim risksiz varlık, para fonlarında olan varlığı buradan çıkarttığımızda halledilir. Aşama aşama da böyle, kademe kademe bence hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar diye düşünüyorum."
“Fon yatırımcısına ara model bulunacaktır”
Erçin, fon yatırımcılarının mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Erçin şunları söyledi:
"Vatandaşı da çok böyle, fon yatırımcısına ara model bulacaklardır diye ben düşünüyorum. Çünkü seçimlere giderken 500 bin kişi, aileleriyle beraber 2 milyon eder. Kimseyi mağdur etmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Burada bir regülasyon yapılacaktır. Genelde yapılır, bir düzenleme yapılır."
“Hisse yatırımcısı da çok darbe yedi”
Fon tartışmalarının yanı sıra hisse senedi yatırımcılarının yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Erçin, spekülatif veya manipülatif hareket etmeyen uzun vadeli yatırımcıların da süreçten etkilendiğini söyledi:
"Adamın ne fonla alakası var ne bir şeyle var. O bir spekülatif saikle hareket etmemiş, manipülatif saikle hareket etmemiş."
SPK değerlendirmesi
Erçin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyici rolüne de değinerek kurumun süreçteki tutumuna ilişkin eleştirilerin bulunduğunu ancak kesin bir değerlendirme için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti:
"SPK esas regülasyon kurulu. Onu da dediğim gibi bir atalet olduğunu ben düşünüyorum ama o atalet mevzuat kaynaklı mı yoksa bürokrasi kaynaklı mı, onu yargılama süreci sonunda ortaya çıkacak. Şimdi oradan da koskoca kurumu, orada bir sürü değerli insan var, suçlamak gerçekten doğru bulmuyorum."