Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ercin-fon-magdurlari-icin-asamali-odeme--1109135779.html
Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”
Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”
Sputnik Türkiye
Fon mağduriyetine ilişkin çözüm sürecinin aşamalı ilerleyebileceğini belirten Recep Erçin, hak sahiplerinin en azından ana paralarını almasına yönelik bir... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T17:18+0300
2026-09-29T17:18+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
recep erçin
sermaye piyasası kurulu (spk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında fon mağduriyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erçin, dondurulan fonların tasfiye sürecinde hak sahiplerine ana paralarının aşamalı şekilde ödenebileceğini söyledi.“Hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar”Fonların dondurulmasının ardından nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin konuşan Erçin, şirketlerin mal varlıklarının inceleneceğini ve haksız kazanç olup olmadığının araştırılacağını belirtti.Erçin şunları söyledi:Erçin, ödeme sürecinin aşamalı şekilde yürütülebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:“Fon yatırımcısına ara model bulunacaktır”Erçin, fon yatırımcılarının mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.Erçin şunları söyledi:“Hisse yatırımcısı da çok darbe yedi”Fon tartışmalarının yanı sıra hisse senedi yatırımcılarının yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Erçin, spekülatif veya manipülatif hareket etmeyen uzun vadeli yatırımcıların da süreçten etkilendiğini söyledi:SPK değerlendirmesiErçin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyici rolüne de değinerek kurumun süreçteki tutumuna ilişkin eleştirilerin bulunduğunu ancak kesin bir değerlendirme için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, recep erçin, sermaye piyasası kurulu (spk)
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, recep erçin, sermaye piyasası kurulu (spk)

Erçin: Fon mağdurları için “aşamalı ödeme”

17:18 29.09.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
Abone ol
Fon mağduriyetine ilişkin çözüm sürecinin aşamalı ilerleyebileceğini belirten Recep Erçin, hak sahiplerinin en azından ana paralarını almasına yönelik bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Erçin, fon yatırımcılarının yanı sıra borsadaki uzun vadeli yatırımcıların da yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında fon mağduriyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erçin, dondurulan fonların tasfiye sürecinde hak sahiplerine ana paralarının aşamalı şekilde ödenebileceğini söyledi.

“Hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar”

Fonların dondurulmasının ardından nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin konuşan Erçin, şirketlerin mal varlıklarının inceleneceğini ve haksız kazanç olup olmadığının araştırılacağını belirtti.
Erçin şunları söyledi:
"Belli bir tasfiye süreci işleyecek, anladığımız kadarıyla. Bu şirketlerin, foncu şirketlerin mal varlıklarına bakılacak. İşte orada haksız kazanç olan var mı, yok mu, onlara bakılacak."
Erçin, ödeme sürecinin aşamalı şekilde yürütülebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Öncelikle 'Ben ödeyebilirim, benim ödeme gücüm var' diyen şirketlerin yönettiği fonlar belki ilk aşamada serbest bırakılır, onlar ödemelerini yaparlar. Belli bir kesim risksiz varlık, para fonlarında olan varlığı buradan çıkarttığımızda halledilir. Aşama aşama da böyle, kademe kademe bence hak sahipleri en azından ana paralarını alırlar diye düşünüyorum."

“Fon yatırımcısına ara model bulunacaktır”

Erçin, fon yatırımcılarının mağduriyetinin giderilmesi için bir düzenleme yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Erçin şunları söyledi:
"Vatandaşı da çok böyle, fon yatırımcısına ara model bulacaklardır diye ben düşünüyorum. Çünkü seçimlere giderken 500 bin kişi, aileleriyle beraber 2 milyon eder. Kimseyi mağdur etmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Burada bir regülasyon yapılacaktır. Genelde yapılır, bir düzenleme yapılır."

“Hisse yatırımcısı da çok darbe yedi”

Fon tartışmalarının yanı sıra hisse senedi yatırımcılarının yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Erçin, spekülatif veya manipülatif hareket etmeyen uzun vadeli yatırımcıların da süreçten etkilendiğini söyledi:
"Adamın ne fonla alakası var ne bir şeyle var. O bir spekülatif saikle hareket etmemiş, manipülatif saikle hareket etmemiş."

SPK değerlendirmesi

Erçin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyici rolüne de değinerek kurumun süreçteki tutumuna ilişkin eleştirilerin bulunduğunu ancak kesin bir değerlendirme için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti:
"SPK esas regülasyon kurulu. Onu da dediğim gibi bir atalet olduğunu ben düşünüyorum ama o atalet mevzuat kaynaklı mı yoksa bürokrasi kaynaklı mı, onu yargılama süreci sonunda ortaya çıkacak. Şimdi oradan da koskoca kurumu, orada bir sürü değerli insan var, suçlamak gerçekten doğru bulmuyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала