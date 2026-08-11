https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cocuklugundan-beri-avatara-benzetildi-uzayli-diye-dalga-geciyorlardi-ama-ben-yuzumden-memnunum-1107917685.html

Çocukluğundan beri Avatar'a benzetildi: 'Uzaylı diye dalga geçiyorlardı ama ben yüzümden memnunum'

Çocukluğundan beri Avatar'a benzetildi: 'Uzaylı diye dalga geçiyorlardı ama ben yüzümden memnunum'

Sputnik Türkiye

Yüz yapısı Avatar filmindeki karakterlere benzetildiği için çocukluğundan itibaren "uzaylı", "yabancı" ve "engelli" gibi yaftalarla karşılaşan Ebru Erdem... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T12:56+0300

2026-08-11T12:56+0300

2026-08-11T12:56+0300

yaşam

ebru erdem

i̇lkokul

avatar (film)

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Ebru Erdem, çocukluk yaşlarından itibaren fiziksel görünüşü nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Avatar diye dalga geçtilerErdem, bu sürecin özellikle anaokulu ve ilkokul döneminde yoğunlaştığını anlatarak, "Küçük yaşta 'Avatar' diye dalga geçiyorlardı. Uzaylı deniliyordu. Engelli sanan çok insan oluyordu. Mesela farklı bir yüz tipi gördükleri zaman hemen direkt engelli diyorlar. Bu yalnızca bana yönelik bir hakaret değil. Engelli bireyleri de rencide eden bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.Kendisinin herhangi bir fiziksel veya zihinsel problemi bulunmadığını vurgulayan Erdem, sosyal medyada görünüşü üzerinden kendisine yönelik çok sayıda yorum yapıldığını anlattı.Erdem, bazı kişilerin kendisine estetik operasyon geçirmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirterek, "Paran varsa git yüzünü yaptır. Niye böyle duruyorsun? Paran yoksa biz sana verelim, git yüzünü yaptır diyorlar. Ben açıkçası şok içinde okuyorum yorumları." dedi.Bu tür yorumların herkes tarafından kolayca kaldırılamayacağına dikkati çeken Erdem, "Benim yerimde kim olsa gerçekten bu kadar kimseye katlanamaz. Bunu kaldıramayan insanlar oluyor ve kimse bence bunun vebalini almasın diyorum." diye konuştu.'Bir kere bile düşünmedim'Yüzünden ve dış görünüşünden memnun olduğunu vurgulayan Erdem, insanların yorumlarına rağmen kendisini değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.Yüzünü değiştirmek için çok fazla baskı geldiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen Avatar karakterlerine yapılan benzetmeyi artık farklı bir şekilde kullandığını ifade eden Erdem, filmde rol almak istediğini de belirtti.Erdem, "Avatar keşke Türk yapımı olsaydı. Keşke bir yönetmen gelse dese, direkt gider oynarım. Avatar'ın yönetmenine sesleniyorum. Lütfen beni Avatar filminde oynatın." ifadelerini kullandı.'İnsan değilmişim gibi hissettirdiler'Çocukluk döneminde çevresindeki insanların kendisine bakışlarının da kendisini etkilediğini anlatan Erdem, en ağır zorbalığı anaokulu ve ilkokul yıllarında yaşadığını söyledi.Erdem o döneme ilişkin "Zorbalık zaten artık popüler artık. Küçükken anaokulu dönemlerinde çok ayrımcılığa uğradım. Garip garip bakışlara maruz kaldım. Ya böyle sanki hani insan değilmişim de başka bir şeymişim gibi bakıyorlardı. İnsan gibi hissettirmiyorlardı o bakışlar. En çok zorbalığa uğradığım dönem küçüklük, anaokulu ve ilkokul dönemleri. İlkokulda çocuklar sürekli ‘uzaylı geldi, uzaylı var sınıfta’ diye çağrışımlar yapılıyordu." açıklamasında bulundu.Erdem yıllarca uğradığı ayrımcılık ve zorbalıklara karşı her zaman "güçlü" kalmayı tercih ettiğini vurguladı.Gençlik dönemlerinde de ayrımcılık ve farklı bakışlara maruz kaldığını ve kalmaya devam ettiğini anlatan Erdem, "Yıllarca ayrımcılığa uğradım. Yıllarca sınıflandırıldım. İnsan yerine koyulmadım açıkçası. Böyle hep insan dışı varlıkmışım gibi. Ya şu an evet Avatar karakterine dönüşmüş olabilirim bunu kullanıp ama böyle sürekli insan dışı varlıkmışım gibi davrandılar. İnsan değilmişim gibi hissettirdiler bana." diye konuştu.Yaşadığı zorbalığı "Avatar Kadın" kimliğine dönüştürdüYaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında farklı bir amaç için kullanmaya başladığını anlatan Erdem, "Avatar Kadın" ismini de bu süreçte benimsediğini ifade etti. Erdem, zorbalıktan farkındalık çalışmasına giden hikayesine dair "Yaşadıklarımın ardından bu süreci "Avatar Kadın" olarak dönüştürdüm. Sosyal medyaya başlamamın amacı insanların farklı fiziksel özelliklerini aslında öne çıkararak bir farklılık sağlamaları. İnsanlar farklılıklarını görüp üzülmesinler ya da herhangi bir içine kapanıklık yaşamasınlar. Dışarıya olabildiğince kendilerini göstersinler." dedi.Bu süreçte ailesinin de kendisine destek olmaya çalıştığını aktaran Erdem, "Ailem 'seninle çok fazla dalga geçen oluyor, çok fazla laf söyleyen oluyor. Sen üzülmüyor musun?' demişlerdi bana. Çünkü ben hiçbir şekilde üzülmüyordum bu duruma. Ailem eğer üzülüyorsam bunu durumu çözebileceğini söyledi." şeklinde konuştu.Ailesinin yaklaşımının kendisini değiştirmeye zorlamak amacı taşımadığını ifade eden Erdem, "Onlar da bu arada ameliyata karşı değillerdi. Ben çok mutluyum dedim. İnsanlar ne söylerse söylesin, ben hiçbir şekilde yüzümü değiştirmek istemiyorum." diye konuştu.

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ebru erdem, i̇lkokul, avatar (film)