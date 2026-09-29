https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/dogum-yapan-inek-yavrusunu-bir-an-birakmadi-buzagiyi-tasiyan-araci-3-kilometre-takip-etti-1109133826.html
Doğum yapan inek yavrusunu bir an bırakmadı: Buzağıyı taşıyan aracı 3 kilometre takip etti
Doğum yapan inek yavrusunu bir an bırakmadı: Buzağıyı taşıyan aracı 3 kilometre takip etti
Sputnik Türkiye
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada otlarken doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracının peşinden yaklaşık 3 kilometre yürüdü. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:10+0300
2026-09-29T16:10+0300
2026-09-29T16:10+0300
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Doğum yapan inek yavrusunu bir an bırakmadı.Amasya'nın Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.Buzağıyı güvenli şekilde köye götürmek isteyen Karatepe, yavruyu araçlarına alarak ahıra doğru yola çıktı.İnek yavrusunu bırakmadıAnne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.Karatepe, ineğin yavrusunu bırakmamasının kendisini şaşırttığını belirterek, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hakkaride-inegi-telef-olmustu-ayni-teyzeye-2-inek-ve-2-buzagi-verildi-1107505406.html
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Doğum yapan inek yavrusunu bir an bırakmadı: Buzağıyı taşıyan aracı 3 kilometre takip etti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada otlarken doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracının peşinden yaklaşık 3 kilometre yürüdü.
Doğum yapan inek yavrusunu bir an bırakmadı.
Amasya'nın Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.
Buzağıyı güvenli şekilde köye götürmek isteyen Karatepe, yavruyu araçlarına alarak ahıra doğru yola çıktı.
Anne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.
Karatepe, ineğin yavrusunu bırakmamasının kendisini şaşırttığını belirterek, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.