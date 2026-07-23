https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/hakkaride-inegi-telef-olmustu-ayni-teyzeye-2-inek-ve-2-buzagi-verildi-1107505406.html

Hakkari'de ineği telef olmuştu: Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı verildi

Hakkari'de ineği telef olmuştu: Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı verildi

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin uçurumdan yuvarlanarak telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e 2 inek ve 2... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T21:11+0300

2026-07-23T21:11+0300

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Yeniışık köyünde yaşayan Ayni Özbek'in uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün basına yansımasının ardından hayırseverler aileye ulaştı.Köye giden hayırseverler, aileyi ziyaret ederek 2 inek ve 2 buzağıyı 7 çocuk annesi Özbek'e teslim etti.Ayni Özbek ise kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silede-tunelde-meydana-gelen-kazada-10-inek-telef-oldu-1106681079.html

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hakkari, türkiye, inek, yardım, mali yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı