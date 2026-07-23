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Hakkari'de ineği telef olmuştu: Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı verildi
Hakkari'de ineği telef olmuştu: Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı verildi
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin uçurumdan yuvarlanarak telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e 2 inek ve 2... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yeniışık köyünde yaşayan Ayni Özbek'in uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün basına yansımasının ardından hayırseverler aileye ulaştı.Köye giden hayırseverler, aileyi ziyaret ederek 2 inek ve 2 buzağıyı 7 çocuk annesi Özbek'e teslim etti.Ayni Özbek ise kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silede-tunelde-meydana-gelen-kazada-10-inek-telef-oldu-1106681079.html
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hakkari, türkiye, inek, yardım, mali yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı
hakkari, türkiye, inek, yardım, mali yardım, sosyal yardım, insani yardım, insani yardım çalışanı

Hakkari'de ineği telef olmuştu: Ayni teyzeye 2 inek ve 2 buzağı verildi

21:11 23.07.2026
© AA / Ulaş GüvenHakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Ulaş Güven
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin uçurumdan yuvarlanarak telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.
Yeniışık köyünde yaşayan Ayni Özbek'in uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün basına yansımasının ardından hayırseverler aileye ulaştı.
Köye giden hayırseverler, aileyi ziyaret ederek 2 inek ve 2 buzağıyı 7 çocuk annesi Özbek'e teslim etti.
Ayni Özbek ise kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Şile'de tünelde meydana gelen kazada 10 inek telef oldu
22 Haziran , 01:26
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