https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/devlet-denetleme-kurulu-baskani-tanrikulundan-fon-piyasalarindaki-gelismelere-iliskin-aciklama-1109143725.html
DDK Başkanı Tanrıkulu'ndan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama: İnceleme ve denetim çalışmalarına başlandı
DDK Başkanı Tanrıkulu'ndan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama: İnceleme ve denetim çalışmalarına başlandı
Sputnik Türkiye
DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T23:02+0300
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/iletisim-baskanligi-cumhurbaskani-yardimcisinin-baskanliginda-fon-koordinasyon-kurulu-kuruldu-1109142682.html
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salih tanrıkulu, devlet denetleme kurulu (ddk), fon
salih tanrıkulu, devlet denetleme kurulu (ddk), fon
DDK Başkanı Tanrıkulu'ndan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama: İnceleme ve denetim çalışmalarına başlandı
23:02 29.09.2026 (güncellendi: 23:05 29.09.2026)
DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır.