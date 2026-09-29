https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cumhurbaskani-erdogan-ekonomi-kurmaylariyla-bir-araya-gelecek-1109128211.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T14:57+0300

2026-09-29T14:57+0300

2026-09-29T14:57+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

fon

toplantı

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Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti.Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." diye konuşmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim" demişti.

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recep tayyip erdoğan, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fon, toplantı