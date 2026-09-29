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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T14:57+0300
2026-09-29T14:57+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
fon
toplantı
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Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti.Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." diye konuşmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-yeni-aciklama-37-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1109108245.html
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recep tayyip erdoğan, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fon, toplantı
recep tayyip erdoğan, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, fon, toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek

14:57 29.09.2026
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti.
Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim" demişti.
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