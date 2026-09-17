https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbulda-feci-kaza-2-arac-carpisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1108821239.html

İstanbul'da feci kaza: 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da feci kaza: 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki araç çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T06:32+0300

2026-09-17T06:32+0300

2026-09-17T06:32+0300

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trafik kazası

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İstanbul Maltepe sahil yolunda iki araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulduYalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde 34 GB 5290 plakalı otomobil ile 34 DYD 055 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada kontrolden çıkan 34 DYD 055 plakalı otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar araçta sıkıştıİki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/istanbul-izmir-otoyolunda-zincirleme-kaza-11-kisi-yaralandi-1108793704.html

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