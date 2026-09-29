https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/californiada-ramazan-ve-kurban-bayrami-karari-resmi-tatil-olarak-tanindi-1109140934.html
California'da Ramazan ve Kurban Bayramı kararı: Resmi tatil olarak tanındı
California'da Ramazan ve Kurban Bayramı kararı: Resmi tatil olarak tanındı
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları 'eyalet çapında resmi tatil' olarak tanındı. Vali Gavin Newsom'ın imzaladığı yasa, Müslümanların... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T19:19+0300
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2026-09-29T19:19+0300
yaşam
abd
gavin newsom
california
amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair)
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ABD basınındaki haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Haney tarafından sunulan 'AB 2017' isimli yasa tasarısını imzaladı.Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları 'eyalet çapında resmi tatil' olarak tanınmış oldu.'AB 2017' başlıklı yasanın kabul edilmesi, her iki bayram için de eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına, katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak.ABD'de Müslümanların çatı kuruluşundan memnuniyet mesajıAyrıca, Newsom'ın imzasının ardından ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, söz konusu adımın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, eyaletteki Müslüman nüfusun artık inançları ile okulları ya da iş yerleri arasında tercih yapmak zorunda kalmayacakları vurgulandı.ABD'de Washington eyaleti Nisan 2025'te Ramazan ve Kurban bayramlarını ilk tanıyan eyalet olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiliz-turist-mikonosta-kediye-tekme-atinca-ada-sokaklari-savas-alanina-dondu-turiste-meydan-1109123361.html
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abd, gavin newsom, california, amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair)
abd, gavin newsom, california, amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair)
California'da Ramazan ve Kurban Bayramı kararı: Resmi tatil olarak tanındı
ABD'nin California eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları 'eyalet çapında resmi tatil' olarak tanındı. Vali Gavin Newsom'ın imzaladığı yasa, Müslümanların bayramlarda okul ve kamu kurumlarında zorunlu mesleki ve akademik engellerle karşılaşmadan inançlarını yaşayabilmelerine imkan sağlayacak.
ABD basınındaki haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Haney tarafından sunulan 'AB 2017' isimli yasa tasarısını imzaladı.
Yasa kapsamında Kurban ve Ramazan bayramları 'eyalet çapında resmi tatil' olarak tanınmış oldu.
'AB 2017' başlıklı yasanın kabul edilmesi, her iki bayram için de eyalet düzeyinde resmi bir tanıma sağlamakla kalmayacak aynı zamanda okullara ve kamu kurumlarına, katılımcıların zorunlu mesleki ve akademik engellere takılmadan inançlarını yaşayabilmeleri imkanı da sunacak.
ABD'de Müslümanların çatı kuruluşundan memnuniyet mesajı
Ayrıca, Newsom'ın imzasının ardından ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu adımın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, eyaletteki Müslüman nüfusun artık inançları ile okulları ya da iş yerleri arasında tercih yapmak zorunda kalmayacakları vurgulandı.
ABD'de Washington eyaleti Nisan 2025'te Ramazan ve Kurban bayramlarını ilk tanıyan eyalet olmuştu.