https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bursayi-saganak-vurdu-bazi-ev-ve-is-yerini-su-basti-1109136925.html
Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı
Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve hasara yol açtı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T17:57+0300
2026-09-29T17:57+0300
2026-09-29T17:57+0300
türki̇ye
bursa
orhaneli
mudanya
belediye
sel
sel felaketi
su baskını
ani su baskını
yağmur
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Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan anne, 3 çocuğu ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağışın etkisiyle kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.Orhaneli ilçesinin Kadı Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
türki̇ye
bursa
orhaneli
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bursa, orhaneli, mudanya, belediye, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, yağmur, yağmur suyu
bursa, orhaneli, mudanya, belediye, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, yağmur, yağmur suyu
Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı
Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve hasara yol açtı.
Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan anne, 3 çocuğu ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddetli yağışın etkisiyle kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
Orhaneli ilçesinin Kadı Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme meydana geldi.