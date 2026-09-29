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Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı
Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve hasara yol açtı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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su baskını
ani su baskını
yağmur
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Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan anne, 3 çocuğu ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağışın etkisiyle kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.Orhaneli ilçesinin Kadı Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
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bursa, orhaneli, mudanya, belediye, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, yağmur, yağmur suyu
bursa, orhaneli, mudanya, belediye, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, yağmur, yağmur suyu

Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı

17:57 29.09.2026
© AA / İlhan AtabeyBursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA / İlhan Atabey
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Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve hasara yol açtı.
Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan anne, 3 çocuğu ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddetli yağışın etkisiyle kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
Orhaneli ilçesinin Kadı Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme meydana geldi.
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
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