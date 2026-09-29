https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bursayi-saganak-vurdu-bazi-ev-ve-is-yerini-su-basti-1109136925.html

Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı

Bursa'yı sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerini su bastı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve hasara yol açtı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T17:57+0300

2026-09-29T17:57+0300

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mudanya

belediye

sel

sel felaketi

su baskını

ani su baskını

yağmur

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Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan anne, 3 çocuğu ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağışın etkisiyle kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.Orhaneli ilçesinin Kadı Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html

türki̇ye

bursa

orhaneli

mudanya

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bursa, orhaneli, mudanya, belediye, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, yağmur, yağmur suyu