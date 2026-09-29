https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/budonun-bugunku-8-seferi-iptal-edildi-1109112192.html

BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T02:32+0300

2026-09-29T02:32+0300

2026-09-29T02:32+0300

türki̇ye

bursa deniz otobüsleri (budo)

i̇stanbul

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109112035_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_fe54f88465975cf874f16c23f74a9988.jpg

BUDO'nun internet sitesinden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.Yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sakaryada-kuvvetli-saganak-yollar-kapandi-evleri-su-basti-1109108471.html

türki̇ye

i̇stanbul

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, bursa