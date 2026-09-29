https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/budonun-bugunku-8-seferi-iptal-edildi-1109112192.html
BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi
BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T02:32+0300
2026-09-29T02:32+0300
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BUDO'nun internet sitesinden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.Yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sakaryada-kuvvetli-saganak-yollar-kapandi-evleri-su-basti-1109108471.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, bursa
bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, bursa
BUDO'nun bugünkü 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.