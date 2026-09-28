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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sakaryada-kuvvetli-saganak-yollar-kapandi-evleri-su-basti-1109108471.html
Sakarya'da kuvvetli sağanak: Yollar kapandı, evleri su bastı
Sakarya'da kuvvetli sağanak: Yollar kapandı, evleri su bastı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak bazı ev, iş yeri​​​​​​​ ve tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Yollar ulaşıma... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ile tarım arazilerini su bastı.Yağışın etkili olduğu Erenler ilçesinde Yavuz Selim Caddesi ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.İlçedeki 7090 ve 7088 sokaklarındaki bazı evleri su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldıKaynarca ilçesinde bazı dereler taştı. Büyükyanık Mahallesi'nde bir evin bodrum katını ve boş durumdaki tavuk çiftliğini su bastı. Yeniköy Mahallesi'ndeki yollarda su birikintileri oluştu.Suda mahsur kalan bir otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde taşan dere, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin bir kısmını kapattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yağıştan dolayı kapanan yolda bir otomobil sular altında kaldı.Metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüSakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi.Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya ve çevresinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin beklendiği ifade edilen paylaşımda, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-tarih-verildi-kuvvetli-olacak-denildi-1109085461.html
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sakarya, sel, ani su baskını, su baskını
sakarya, sel, ani su baskını, su baskını

Sakarya'da kuvvetli sağanak: Yollar kapandı, evleri su bastı

22:11 28.09.2026
© AA / Erol UluSakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak
Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Erol Ulu
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Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak bazı ev, iş yeri​​​​​​​ ve tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Yollar ulaşıma kapandı. Aracında mahsur kalan bir sürücü kurtarıldı.
Sakarya'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ile tarım arazilerini su bastı.
Yağışın etkili olduğu Erenler ilçesinde Yavuz Selim Caddesi ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
İlçedeki 7090 ve 7088 sokaklarındaki bazı evleri su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Kaynarca ilçesinde bazı dereler taştı. Büyükyanık Mahallesi'nde bir evin bodrum katını ve boş durumdaki tavuk çiftliğini su bastı. Yeniköy Mahallesi'ndeki yollarda su birikintileri oluştu.
Suda mahsur kalan bir otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde taşan dere, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin bir kısmını kapattı. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yağıştan dolayı kapanan yolda bir otomobil sular altında kaldı.

Metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya ve çevresinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.
Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin beklendiği ifade edilen paylaşımda, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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