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Beşiktaş'ta seçim: Serdal Adalı'nın yönetim listesi belli oldu
Beşiktaş'ta seçim: Serdal Adalı'nın yönetim listesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçim öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti. Listede 10 asil, 5 yedek üye bulunuyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T21:28+0300
2026-09-29T21:28+0300
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murat kılıç
sinan erdem spor salonu
aday
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başkan aday adayı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu.Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Adalı'nın listesinde asil üyelik için Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/pfdk-acikladi-okan-burukun-cezasi-belli-oldu-1109143006.html
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serdal adalı, murat kılıç , sinan erdem spor salonu, aday, aday listesi, başkan aday adayı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
serdal adalı, murat kılıç , sinan erdem spor salonu, aday, aday listesi, başkan aday adayı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

Beşiktaş'ta seçim: Serdal Adalı'nın yönetim listesi belli oldu

21:28 29.09.2026
© AA / Hakan AkgünSerdar Adalı
Serdar Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA / Hakan Akgün
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçim öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti. Listede 10 asil, 5 yedek üye bulunuyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Adalı'nın listesinde asil üyelik için Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.
Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluştu.
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