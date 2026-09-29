https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/besiktasta-secim-serdal-adalinin-yonetim-listesi-belli-oldu-1109143109.html

Beşiktaş'ta seçim: Serdal Adalı'nın yönetim listesi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim: Serdal Adalı'nın yönetim listesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, seçim öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti. Listede 10 asil, 5 yedek üye bulunuyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T21:28+0300

2026-09-29T21:28+0300

2026-09-29T21:28+0300

spor

serdal adalı

murat kılıç

sinan erdem spor salonu

aday

aday listesi

başkan aday adayı

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu.Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Adalı'nın listesinde asil üyelik için Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/pfdk-acikladi-okan-burukun-cezasi-belli-oldu-1109143006.html

sinan erdem spor salonu

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