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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bae-ve-israil-dogruladi-netanyahu-al-nahyani-ziyaret-etti-1109111263.html
BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti
BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi doğruladı. İsrail... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi resmen doğruladı.Görüşmede, BAE ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de BAE ziyaretini doğrulayarak görüşmede yalnızca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Al Nahyan'dan 7 Ekim saldırısı öncesinde kendisine uyarıda bulunduğunu kamuoyuna açık şekilde reddetmesini istediği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddialar için 'sahte haber' ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskan-yardimcisi-zayed-al-nahyanla-gorustu-1109109915.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, başbakanlık ofisi, ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, başbakanlık ofisi, ortadoğu

BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti

00:20 29.09.2026 (güncellendi: 00:21 29.09.2026)
© AAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi doğruladı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun BAE ziyaretini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi resmen doğruladı.
Görüşmede, BAE ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de BAE ziyaretini doğrulayarak görüşmede yalnızca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.
Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Al Nahyan'dan 7 Ekim saldırısı öncesinde kendisine uyarıda bulunduğunu kamuoyuna açık şekilde reddetmesini istediği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddialar için 'sahte haber' ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
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