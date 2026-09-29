https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bae-ve-israil-dogruladi-netanyahu-al-nahyani-ziyaret-etti-1109111263.html
BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti
BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi doğruladı. İsrail... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T00:20+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi resmen doğruladı.Görüşmede, BAE ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de BAE ziyaretini doğrulayarak görüşmede yalnızca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Al Nahyan'dan 7 Ekim saldırısı öncesinde kendisine uyarıda bulunduğunu kamuoyuna açık şekilde reddetmesini istediği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddialar için 'sahte haber' ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskan-yardimcisi-zayed-al-nahyanla-gorustu-1109109915.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, başbakanlık ofisi, ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, başbakanlık ofisi, ortadoğu
BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti
00:20 29.09.2026 (güncellendi: 00:21 29.09.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi doğruladı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun BAE ziyaretini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi resmen doğruladı.
Görüşmede, BAE ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de BAE ziyaretini doğrulayarak görüşmede yalnızca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.
Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Al Nahyan'dan 7 Ekim saldırısı öncesinde kendisine uyarıda bulunduğunu kamuoyuna açık şekilde reddetmesini istediği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddialar için 'sahte haber' ifadesi kullanıldı.