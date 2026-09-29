https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/bae-ve-israil-dogruladi-netanyahu-al-nahyani-ziyaret-etti-1109111263.html

BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti

BAE ve İsrail doğruladı: Netanyahu, Al Nahyan'ı ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi doğruladı. İsrail... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T00:20+0300

2026-09-29T00:20+0300

2026-09-29T00:21+0300

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i̇srail başbakanlık ofisi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi resmen doğruladı.Görüşmede, BAE ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de BAE ziyaretini doğrulayarak görüşmede yalnızca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Al Nahyan'dan 7 Ekim saldırısı öncesinde kendisine uyarıda bulunduğunu kamuoyuna açık şekilde reddetmesini istediği yönündeki iddiaları ise yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddialar için 'sahte haber' ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskan-yardimcisi-zayed-al-nahyanla-gorustu-1109109915.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, başbakanlık ofisi, ortadoğu