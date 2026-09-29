https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ayla-ve-muslum-filmlerinin-yapimcisi-mustafa-usludan-35-milyon-lira-harac-istediler-iddiasi-1109133495.html

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'dan 3.5 milyon lira haraç istediler iddiası: Şüphelisi tanıdık çıktı

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'dan 3.5 milyon lira haraç istediler iddiası: Şüphelisi tanıdık çıktı

Sputnik Türkiye

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'dan 3.5 milyon Euro haraç istedikleri iddia edilen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T15:41+0300

2026-09-29T15:41+0300

2026-09-29T15:41+0300

türki̇ye

mustafa uslu

tehdit

haraç

ayla filmi

müslüm filmi

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İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 4 şüphelinin Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'dan 3.5 milyon Euro haraç istedikleri iddia edildi. Haraç ve tehdit iddiasıyla bağlantılı şüpheliler arasında Ecem Uslu’nun eski eşi F.D.’nin de bulunduğu belirlendi. Şüpheliler arasında F.D.’nin ortağı S.A. ile daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacak nedeniyle davalık olan gayrimenkul danışmanı A.S.’nin de bulunduğu öğrenildi.Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda ortaya çıktıHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yeni nesil suç örgütlerinin tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayını inceleyen ekipler, saha ve takip çalışmalarıyla olaylar arasındaki bağlantıları araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 11 kişi gözaltına alındı. Ünlü yapımcı ve kızını tehdit ettikleri iddia edildiŞüphelilerin karıştıkları olaylar ve bağlantıları tek tek incelenirken, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile kızı Ecem Uslu’ya yönelik haraç ve tehdit iddiası oldu. Edinilen bilgilere göre 4 şüphelinin Mustafa Uslu ve influencer kızı Ecem Uslu’dan 3,5 milyon euro haraç istediği öne sürüldü.Haraç ve tehdit iddiasıyla bağlantılı şüpheliler arasında Ecem Uslu’nun eski eşi F.D.’nin de bulunduğu belirlendi. Şüpheliler arasında F.D.’nin ortağı S.A. ile daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacak nedeniyle davalık olan gayrimenkul danışmanı A.S.’nin de bulunduğu öğrenildi.Şikayetçi oldu Mustafa Uslu’nun, kendisine yönelik tehditler nedeniyle eski damadı F.D. ve onun ortakları hakkında daha önce polise giderek şikâyetçi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kobra-murattan-tehdit-edildigini-acikladi-benden-1-milyon-dolar-istiyorlar-1108873408.html

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