https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/atasehir-belediye-meclisinde-6-chpli-ak-partiye-katildi-1109143510.html
Ataşehir Belediye Meclisi'nde 6 CHP'li AK Parti'ye katıldı
Ataşehir Belediye Meclisi'nde 6 CHP'li AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP'li 6 üye AK Parti'ye katılma kararı aldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T22:24+0300
2026-09-29T22:24+0300
2026-09-29T22:24+0300
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CHP'li Ataşehir Belediye Meclis üyeleri Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt AK Parti'ye geçti.İBB Meclisi'nde de görev yapan Oğuz Sarul'un parti değişikliğiyle meclisteki siyasi dağılımın değişmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/9-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-katilan-isimlere-rozet-takti--1109137378.html
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ak parti, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ataşehir, ataşehir belediyesi, siyasi parti
ak parti, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ataşehir, ataşehir belediyesi, siyasi parti
Ataşehir Belediye Meclisi'nde 6 CHP'li AK Parti'ye katıldı
İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP'li 6 üye AK Parti'ye katılma kararı aldı.
CHP'li Ataşehir Belediye Meclis üyeleri Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt AK Parti'ye geçti.
İBB Meclisi'nde de görev yapan Oğuz Sarul'un parti değişikliğiyle meclisteki siyasi dağılımın değişmesi bekleniyor.