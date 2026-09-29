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Adalet Bakanı Gürlek'ten 'temiz futbol' açıklaması: 'Puanlamaya müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelendi'
Adalet Bakanı Gürlek'ten 'temiz futbol' açıklaması: 'Puanlamaya müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelendi'
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Bakan Gürlek, "Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. " dedi ve "temiz futbol... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması şu şekilde:
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türkiye, i̇stanbul, masak, akın gürlek, mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye, i̇stanbul, masak, akın gürlek, mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)

Adalet Bakanı Gürlek'ten 'temiz futbol' açıklaması: 'Puanlamaya müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelendi'

09:12 29.09.2026 (güncellendi: 09:16 29.09.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Ayrıntılar geliyor
Bakan Gürlek, "Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. " dedi ve "temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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