Abdulkadir Selvi: Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez

Buradaki hassas nokta şu; bu paralar nereden ödenecek? Borsanın yerini bile bilmeyen halkımız mı ödeyecek yoksa bu firmaların Takasbank’taki karşılıkları, ellerindeki hazine tahvilleri ve yaptıkları repo işlemleri ile mal varlıkları üzerinden mi ödenecek? Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez. Bu fonların sahiplerinin malvarlıkları ellerinden alınmalı, yurtdışına kaçırdıkları paralar getirilmeli. Ayrıca milyonlarına milyonlar katanlardan bu paralar tahsil edilmeli. Tatlı tatlı yiyenlerden acı acı kusturulmalı. Bir AK Partili yetkilinin dediği gibi, kelleler alınmaya devam etmeli. Çünkü siyaseten bu işin içinden ancak kelle alarak, hesap sorarak çıkılır.