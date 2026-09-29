https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abdulkadir-selvi-benim-tanidigim-cumhurbaskani-erdogan-bu-faturayi-gariban-halkimiza-odetmez-1109115060.html
Abdulkadir Selvi: Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez
Abdulkadir Selvi: Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez" yorumunda bulundu. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-29T09:09+0300
2026-09-29T09:09+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
fon
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Abdulkadir Selvi, fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu ve "Tatlı tatlı yiyenlerden acı acı kusturulmalı" dedi.'Mal varlıkları ellerinden alınmalı'Bugünkü köşe yazısında fon krizine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrına dair ön görülerini açıklayan Selvi şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, fon
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, fon
Abdulkadir Selvi: Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi fon soruşturmasına dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez" yorumunda bulundu.
Abdulkadir Selvi, fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu ve "Tatlı tatlı yiyenlerden acı acı kusturulmalı" dedi.
'Mal varlıkları ellerinden alınmalı'
Bugünkü köşe yazısında
fon krizine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrına dair ön görülerini açıklayan Selvi şunları ifade etti:
Buradaki hassas nokta şu; bu paralar nereden ödenecek? Borsanın yerini bile bilmeyen halkımız mı ödeyecek yoksa bu firmaların Takasbank’taki karşılıkları, ellerindeki hazine tahvilleri ve yaptıkları repo işlemleri ile mal varlıkları üzerinden mi ödenecek? Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faturayı gariban halkımıza ödetmez. Bu fonların sahiplerinin malvarlıkları ellerinden alınmalı, yurtdışına kaçırdıkları paralar getirilmeli. Ayrıca milyonlarına milyonlar katanlardan bu paralar tahsil edilmeli. Tatlı tatlı yiyenlerden acı acı kusturulmalı. Bir AK Partili yetkilinin dediği gibi, kelleler alınmaya devam etmeli. Çünkü siyaseten bu işin içinden ancak kelle alarak, hesap sorarak çıkılır.