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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığında konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacak dediğimiz zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu" dedi. Sözcü Çelik, ''BM'de Türkiye rüzgarı esti. Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının en gür sesidir'' açıklamasında bulundu.Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası hakkında Sözcü Çelik, şöyle konuştu:Seçimler hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ak-parti-sozcusu-celik-turkiyenin-gundeminde-su-an-bir-secim-yoktur-1108788084.html
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ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, ömer çelik, bm, bm genel kurulu
ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, ömer çelik, bm, bm genel kurulu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti

14:49 27.09.2026 (güncellendi: 16:04 27.09.2026)
© AA / Utku UçrakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Utku Uçrak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul ettiğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığında konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacak dediğimiz zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu" dedi.
Sözcü Çelik, ''BM'de Türkiye rüzgarı esti. Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının en gür sesidir'' açıklamasında bulundu.
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası hakkında Sözcü Çelik, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Fon krizi konusunda usulsüzlük, yolsuzluk yapan herkes hesap verecek. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 'yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumları titizlikle ele alınacaktır.

Seçimler hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.
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