https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ak-parti-sozcusu-celik-bmde-turkiye-ruzgari-esti-1109071397.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T14:49+0300

2026-09-27T14:49+0300

2026-09-27T16:04+0300

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ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı

ak parti genel merkezi

ömer çelik

bm

bm genel kurulu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığında konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti bir Türkiye ve dünya markası olacak dediğimiz zaman ilk başlarda bu anlaşılmamıştı. Fakat bugün AK Parti bir Türkiye markası oldu" dedi. Sözcü Çelik, ''BM'de Türkiye rüzgarı esti. Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının en gür sesidir'' açıklamasında bulundu.Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası hakkında Sözcü Çelik, şöyle konuştu:Seçimler hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ak-parti-sozcusu-celik-turkiyenin-gundeminde-su-an-bir-secim-yoktur-1108788084.html

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ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, ömer çelik, bm, bm genel kurulu