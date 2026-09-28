https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ukrayna-cernobil-bolgesine-yabanci-komutanlar-sevk-etti-1109082530.html

Ukrayna, Çernobil bölgesine yabancı komutanlar sevk etti

Ukrayna, Çernobil bölgesine yabancı komutanlar sevk etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Çernobil Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine, daha önce Donbas ve Harkov cephelerinde Rus ordusuna karşı savaşmış deneyimli... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:21+0300

2026-09-28T09:21+0300

2026-09-28T09:25+0300

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polonya

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Ukrayna direniş teşkilatının koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun yabancı paralı askerleri Çernobil bölgesine yönlendirdiğini bildirdi.Söz konusu bölgeye nakledilen Ukrayna birliklerinin sevk sürecine ilişkin bilgi veren Lebedev, "Çernobil Nükleer Santrali bölgesine kaydırılan birliklerin komuta kademesinde, daha önce Donbas ve Harkov yakınlarında Rus ordusuyla çatışma deneyimi bulunan yabancı askerler sıklıkla yer alıyor" ifadelerini kullandı.Lebedev ayrıca Kiev yönetiminin nükleer santral çevresinde kapsamlı bir askeri provokasyona hazırlandığını dile getirerek, söz konusu hamlelerin temel hedeflerinden birinin Polonya'yı çatışma sürecine dahil etmek olduğunu öne sürdü.Bölgedeki askeri hareketlilik artıyorÖte yandan Rus güvenlik kaynakları, Eylül ortasında Kiev hükümetinin Çernobil Santrali bölgesine mühimmat sevkiyatı yaptığını ve bölgeye askeri birlikler konuşlandırdığını bildirmişti. Söz konusu bilginin, bölgede yaşayan sivillerin sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendiği belirtilmişti.Sergey Lebedev'in aktardığı verilere göre, Çernobil bölgesine sevk edilen Ukrayna unsurlarının mevcudunun en az 10 bin personelden oluştuğu kaydedildi.

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ukrayna, çernobil, harkov, sergey lebedev, çernobil nükleer santrali, ukrayna ordusu, provokasyon, polonya