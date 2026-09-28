https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/rusyadan-ukraynanin-lojistik-ve-iletisim-altyapisina-gece-saldirisi-1109081462.html
Rusya'dan Ukrayna'nın lojistik ve iletişim altyapısına gece saldırısı
Rusya'dan Ukrayna'nın lojistik ve iletişim altyapısına gece saldırısı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik ve iletişim merkezleri ile liman altyapısı ve deniz taşıtlarını hedef... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T08:41+0300
2026-09-28T08:41+0300
2026-09-28T08:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde düzenlenen hava operasyonunda Ukrayna'nın askeri ve stratejik altyapısına yönelik çok sayıda nokta hedef alındı.Kiev ve çevresinde iletişim ve enerji altyapısı hedef alındıBaşkent Kiev'de Ukrayna ordusuna sabit/mobil iletişim ve yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan UkrTelekom ile istihbarat verilerinin depolanmasında kullanılan DreamLine şirketine ait veri işlem merkezleri vuruldu. Şehirde ayrıca askeri birimlerin kullanımına tahsis edilen yakıt altyapı tesislerinin de hedef alındığı aktarıldı.Kiev Bölgesi'nde yer alan Vasilkov Askeri Havaalanı'ndaki altyapı tesisleri ve askeri objelerin de saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.Odessa’da lojistik darbeOperasyonun Odessa ve çevresindeki liman kentlerinde de yoğunlaştığı belirtildi. Odessa'da askeri mühimmat ve malzeme depolanan Novaya Poçta lojistik merkezi vurulurken, Çernomorsk Limanı'nda askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisinin hedef alındığı açıklandı.İzmail Limanı'nda, Ukrayna devriye botlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu üstlenen Dunaysudoservis tersanesinin altyapısı ile tesis bünyesinde bulunan Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Hizmeti birimine ait daimi konuşlanma noktasının vurulduğu ifade edildi.Öte yandan, Odessa Limanı'na askeri kargo taşıdığı belirtilen seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de deniz geçişi sırasında hedef alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-gucleri-kievde-ukrayna-ordusuna-internet-saglayan-veri-merkezini-vurdu-1109074498.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya'dan Ukrayna'nın lojistik ve iletişim altyapısına gece saldırısı
08:41 28.09.2026 (güncellendi: 08:51 28.09.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik ve iletişim merkezleri ile liman altyapısı ve deniz taşıtlarını hedef alan geniş kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde düzenlenen hava operasyonunda Ukrayna'nın askeri ve stratejik altyapısına yönelik çok sayıda nokta hedef alındı.
Kiev ve çevresinde iletişim ve enerji altyapısı hedef alındı
Başkent Kiev'de Ukrayna ordusuna sabit/mobil iletişim ve yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan UkrTelekom ile istihbarat verilerinin depolanmasında kullanılan DreamLine şirketine ait veri işlem merkezleri vuruldu. Şehirde ayrıca askeri birimlerin kullanımına tahsis edilen yakıt altyapı tesislerinin de hedef alındığı aktarıldı.
Kiev Bölgesi'nde yer alan Vasilkov Askeri Havaalanı'ndaki altyapı tesisleri ve askeri objelerin de saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.
Operasyonun Odessa ve çevresindeki liman kentlerinde de yoğunlaştığı belirtildi. Odessa'da askeri mühimmat ve malzeme depolanan Novaya Poçta lojistik merkezi vurulurken, Çernomorsk Limanı'nda askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisinin hedef alındığı açıklandı.
İzmail Limanı'nda, Ukrayna devriye botlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu üstlenen Dunaysudoservis tersanesinin altyapısı ile tesis bünyesinde bulunan Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Hizmeti birimine ait daimi konuşlanma noktasının vurulduğu ifade edildi.
Öte yandan, Odessa Limanı'na askeri kargo taşıdığı belirtilen seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de deniz geçişi sırasında hedef alındığı bildirildi.