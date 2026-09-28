https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/dunya-kupasinin-viral-kalecisi-vozinha-huzurumu-kaybettim-1109107950.html
Dünya Kupası'nın viral kalecisi Vozinha: Huzurumu kaybettim
Dünya Kupası'nın viral kalecisi Vozinha: Huzurumu kaybettim
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dünya çapında tanınan kaleci Vozinha, artan şöhretinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T21:13+0300
2026-09-28T21:13+0300
2026-09-28T21:13+0300
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Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak kalesini gole kapatan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, karşılaşmanın ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü.Maçtan önce sosyal medyada 56 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın takipçi sayısı kısa sürede 14 milyona, 2026 Ballon d'Or'da yılın kalecisi ödülüne aday gösterilmesinin ardından ise 28 milyonun üzerine çıktı.Vozinha, "Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisinden çok daha az. Artık dışarı çıktığımda veya restorana gittiğimde sürekli benimle fotoğraf çektirmek ya da imza almak isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, bazıları beni videoya çekiyor" dedi.Ünlü olmanın yalnızca olumlu taraflarının görüldüğünü belirten Vozinha, "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınmak istiyor ancak bu hayatın yalnızca olumlu tarafını görüyor. Dürüst olmak gerekirse, bana bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında seçim yapma fırsatı verilse, önceki hayatımı tercih ederdim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yesil-burun-adalarinin-40-yasindaki-kalecisi-vozinha-bir-anda-sosyal-medya-yildizi-oldu-1106532170.html
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dünya kupası, vozinha, şöhretler maçı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı
dünya kupası, vozinha, şöhretler maçı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı
Dünya Kupası'nın viral kalecisi Vozinha: Huzurumu kaybettim
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dünya çapında tanınan kaleci Vozinha, artan şöhretinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.
Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak kalesini gole kapatan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, karşılaşmanın ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Maçtan önce sosyal medyada 56 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın takipçi sayısı kısa sürede 14 milyona, 2026 Ballon d'Or'da yılın kalecisi ödülüne aday gösterilmesinin ardından ise 28 milyonun üzerine çıktı.
Vozinha, "Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisinden çok daha az. Artık dışarı çıktığımda veya restorana gittiğimde sürekli benimle fotoğraf çektirmek ya da imza almak isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, bazıları beni videoya çekiyor" dedi.
Ünlü olmanın yalnızca olumlu taraflarının görüldüğünü belirten Vozinha, "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınmak istiyor ancak bu hayatın yalnızca olumlu tarafını görüyor. Dürüst olmak gerekirse, bana bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında seçim yapma fırsatı verilse, önceki hayatımı tercih ederdim" ifadelerini kullandı.