https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/turkiye-italya-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1109107811.html
Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
A Millî Takımımızın İtalya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T20:39+0300
2026-09-28T20:39+0300
2026-09-28T20:46+0300
spor
altay bayındır
zeki çelik
merih demiral
a milli futbol takımı
atv
türkiye
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya'yı konuk ediyor.Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.Türkiye'nin ilk 11'i: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz.İtalya'nın ilk 11'i: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, F.P. Esposito ve S. Esposito.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/a-milli-takim-bursada-sahneye-cikacak-turkiye-italya-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-milli-mac-1109084241.html
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altay bayındır, zeki çelik, merih demiral, a milli futbol takımı, atv, türkiye, i̇talya
altay bayındır, zeki çelik, merih demiral, a milli futbol takımı, atv, türkiye, i̇talya
Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:39 28.09.2026 (güncellendi: 20:46 28.09.2026)
A Millî Takımımızın İtalya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya'yı konuk ediyor.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Türkiye'nin ilk 11'i: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz.
İtalya'nın ilk 11'i: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, F.P. Esposito ve S. Esposito.