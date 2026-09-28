https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/a-milli-takim-bursada-sahneye-cikacak-turkiye-italya-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-milli-mac-1109084241.html
A Milli Takım Bursa'da sahneye çıkacak: Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'de kimler var? Milli maç saat kaçta?
A Milli Takım Bursa'da sahneye çıkacak: Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'de kimler var? Milli maç saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T09:52+0300
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.Milli maç saat kaçta?Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.Muhtemel 11'de kimler var?TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/montella-sahaya-ciktigimizda-sadece-turkiye-icin-atan-yuregim-olacak-1109076560.html
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bursa, a milli futbol takımı, türkiye, i̇talya, maç
bursa, a milli futbol takımı, türkiye, i̇talya, maç
A Milli Takım Bursa'da sahneye çıkacak: Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'de kimler var? Milli maç saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'de kimler var?
TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.
İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito