https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/a-milli-takim-bursada-sahneye-cikacak-turkiye-italya-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-milli-mac-1109084241.html

A Milli Takım Bursa'da sahneye çıkacak: Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'de kimler var? Milli maç saat kaçta?

A Milli Takım Bursa'da sahneye çıkacak: Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'de kimler var? Milli maç saat kaçta?

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:52+0300

2026-09-28T09:52+0300

2026-09-28T09:52+0300

spor

bursa

a milli futbol takımı

türkiye

i̇talya

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109084626_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_db4394e5edfeccb7d40a046eb696a17e.jpg

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.Milli maç saat kaçta?Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.Muhtemel 11'de kimler var?TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/montella-sahaya-ciktigimizda-sadece-turkiye-icin-atan-yuregim-olacak-1109076560.html

bursa

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, a milli futbol takımı, türkiye, i̇talya, maç