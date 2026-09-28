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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trumptan-korfezde-harita-hamlesi-hurmuzun-adini-kendi-adiyla-degistirdi-1109088913.html
Trump’tan Körfez'de harita hamlesi: Hürmüz'ün adını kendi adıyla değiştirdi
Trump’tan Körfez'de harita hamlesi: Hürmüz'ün adını kendi adıyla değiştirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirdiği bir harita paylaştı. Daha... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T11:24+0300
2026-09-28T11:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
körfez
i̇ran
haberler
abd
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Küresel petrol ticaretinin ana arteri olan Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla uluslararası diplomasinin merkezine oturdu. Trump, kişisel sosyal medya platformu üzerinden Körfez bölgesini gösteren bir harita yayımladı. Haritada stratejik geçiş noktasını kırmızı daire içine alan ABD Başkanı, asırlardır dünya denizciliğinin kilit kavşağı olan boğazı resmen "Trump Boğazı" olarak adlandırdı.Diplomatik teamülleri ve uluslararası deniz hukukunu hiçe sayan bu harita hamlesi, özellikle İran ve bölge ülkeleriyle süregelen gerilimin fitilini yeniden ateşledi. Paylaşım, Washington'ın Körfez'deki askeri varlığına ilişkin yeni ve tartışmalı bir meydan okuma olarak yorumlandı."Burası ABD toprağı sayılır": 2 Eylül mesajı gerçeğe mi dönüşüyor?Trump'ın dünya gündemini sarsan harita paylaşımı aslında anlık bir çıkış değil; haftalardır adım adım tırmandırılan bir söylemin parçası niteliğinde. ABD Başkanı, 2 Eylül tarihinde yaptığı bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın fiilen ABD kontrolü altında olduğunu savunmuş ve geçidin adını resmen "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi teklif edebileceğini açıkça dile getirmişti.Geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda da benzer provokatif çıkışlarını sürdüren Trump, söz konusu stratejik suyolunun Amerikan Donanması denetiminde bulunduğunu ileri sürerek buranın adeta bir "ABD toprağı" kabul edilmesi gerektiğini iddia etmişti.Uluslararası ticaretin yaklaşık beşte birinin aktığı bu kritik boğaz üzerinde yapılan isim ve egemenlik hamlesinin, başta Tahran yönetimi olmak üzere küresel aktörler nezdinde nasıl bir yankı uyandıracağı ve sahadaki askeri dengelere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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donald trump, hürmüz boğazı, körfez, i̇ran, haberler, abd
donald trump, hürmüz boğazı, körfez, i̇ran, haberler, abd

Trump’tan Körfez'de harita hamlesi: Hürmüz'ün adını kendi adıyla değiştirdi

11:24 28.09.2026
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirdiği bir harita paylaştı. Daha önce bölgenin "ABD toprağı" sayılabileceğini öne süren Trump'ın uluslararası deniz sınırlarını yok sayan bu provokatif hamlesi, Körfez hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı.
Küresel petrol ticaretinin ana arteri olan Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla uluslararası diplomasinin merkezine oturdu. Trump, kişisel sosyal medya platformu üzerinden Körfez bölgesini gösteren bir harita yayımladı. Haritada stratejik geçiş noktasını kırmızı daire içine alan ABD Başkanı, asırlardır dünya denizciliğinin kilit kavşağı olan boğazı resmen "Trump Boğazı" olarak adlandırdı.
Diplomatik teamülleri ve uluslararası deniz hukukunu hiçe sayan bu harita hamlesi, özellikle İran ve bölge ülkeleriyle süregelen gerilimin fitilini yeniden ateşledi. Paylaşım, Washington'ın Körfez'deki askeri varlığına ilişkin yeni ve tartışmalı bir meydan okuma olarak yorumlandı.

"Burası ABD toprağı sayılır": 2 Eylül mesajı gerçeğe mi dönüşüyor?

Trump'ın dünya gündemini sarsan harita paylaşımı aslında anlık bir çıkış değil; haftalardır adım adım tırmandırılan bir söylemin parçası niteliğinde. ABD Başkanı, 2 Eylül tarihinde yaptığı bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın fiilen ABD kontrolü altında olduğunu savunmuş ve geçidin adını resmen "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi teklif edebileceğini açıkça dile getirmişti.
Geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda da benzer provokatif çıkışlarını sürdüren Trump, söz konusu stratejik suyolunun Amerikan Donanması denetiminde bulunduğunu ileri sürerek buranın adeta bir "ABD toprağı" kabul edilmesi gerektiğini iddia etmişti.
Uluslararası ticaretin yaklaşık beşte birinin aktığı bu kritik boğaz üzerinde yapılan isim ve egemenlik hamlesinin, başta Tahran yönetimi olmak üzere küresel aktörler nezdinde nasıl bir yankı uyandıracağı ve sahadaki askeri dengelere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
Путин - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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