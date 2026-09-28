https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trumpin-reddettik-dedigi-teklif-kaynaklara-gore-iran-ile-anlasma-arayisi-suruyor-1109102992.html

Trump'ın 'reddettik' dediği teklif: Kaynaklara göre İran ile anlaşma arayışı sürüyor

Trump'ın 'reddettik' dediği teklif: Kaynaklara göre İran ile anlaşma arayışı sürüyor

Sputnik Türkiye

AP: İran ve ABD arasında "küçük ilerleme" sağlandı, Hürmüz için görüşmeler sürüyor. İşte detaylar...

2026-09-28T17:13+0300

2026-09-28T17:13+0300

2026-09-28T17:13+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Associated Press'in (AP) üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, dünyanın en kritik su yollarından birinde güvenli deniz taşımacılığını sağlamaya yönelik çok sayıda girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ve savaşın sekizinci ayına girdiği bir dönemde taraflar arasında perde arkası temaslar sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan varlıkları serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında boğazı bir hafta içinde açmayı öngören Tahran teklifini reddettiğini söyledi.Hafta sonu belirsizliğe yol açan bu açıklamaya rağmen New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculardan haber beklediğini belirtti. Bu süreçte ise Katar arabuluculuk yürütüyor.'Metin üzerinde çalışıldığı' doğrulandıAP'ye konuşan iki yetkili, arabulucuların her iki tarafla boğazın yeniden ulaşıma açılması, ABD ablukasının sona erdirilmesi ve ardından yaptırımların kaldırılmasını içeren kapsamlı bir öneri üzerinde çalıştığını doğruladı.Taslak anlaşma kapsamında boğazın, İran ve Umman arasındaki ikili görüşmeler doğrultusunda yeniden açılması hedeflenirken, Tahran'ın talep ettiği geçiş ücretinden de vazgeçilmesi planlanıyor.Söz konusu mutabakat, savaştan önce uluslararası bir su yolu kabul edilen bu hatta deniz trafiğini geçici olarak yönetmeyi amaçlıyor.Yetkililer, Trump'ın kamuoyuna yansıyan beyanlarına rağmen ABD'nin mevcut teklifi resmi olarak reddetmediğini ve bu açıklamaların bir müzakere taktiği olabileceğini aktardı.Üçüncü yetkili ise ABD'nin, nükleer müfettişlerin ülkeye girişine izin verilmesi de dahil olmak üzere Tahran'dan nükleer programına dair tavizler beklediğini kaydetti.İki tarafın Haziran 2026'da imzaladığı ancak birkaç gün içinde çöken mutabakat zaptı çerçevesinde nükleer dosyanın 60 günlük bir takvimde ele alınması öngörülüyordu.İsimlerinin gizli kalması kaydıyla bilgi veren yetkililerden biri her iki taraftan da olumlu sinyaller geldiğini, ikincisi hafta sonu "küçük bir ilerleme" sağlandığını, üçüncüsü ise arabulucuların tarafların tutumlarını "yumuşatmaya" çalıştığını ifade etti.Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.ABD ve İran ekonomik baskıyla karşı karşıyaYetkililer, İran'ın son teklifinin Haziran 2026'daki çerçeveyle benzerlik gösterdiğini, temel farkın ise süreç takviminin hızı olduğunu kaydetti.Süreçte her iki ülke de ekonomik baskıyla karşı karşıya bulunuyor.İran'ın boğazdaki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ABD yüksek petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, Tahran yönetimi deniz ablukası ve petrol satışlarını kısıtlayan çok sayıdaki ABD yaptırımı nedeniyle zorlanıyor.Küresel gösterge niteliğindeki Brent ham petrolün varil fiyatı 108 doların üzerinde seyrediyor.Habere göre, tarafların karşılıklı yıpratma stratejisi izlediği bölgede, Tahran'ın ABD askeri unsurlarını hedef aldığı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları bölgesel gerilimi canlı tutuyor.İran tarafı, Husilerin kendi talepleri olduğunu ve Suudi Arabistan ile olan çatışmalarının ABD-İran geriliminden bağımsız olduğunu savunmasına rağmen, yetkililer Tahran'ın Husiler ile Suudiler arasında bir uzlaşma sağlanması konusunda arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/tahrandan-amerikan-basinina-mesaj-iran-kiyamet-savasina-hazir-1109093752.html

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