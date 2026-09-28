https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/tahrandan-amerikan-basinina-mesaj-iran-kiyamet-savasina-hazir-1109093752.html

Tahran'dan Amerikan basınına mesaj: 'İran kıyamet savaşına hazır'

Tahran'dan Amerikan basınına mesaj: 'İran kıyamet savaşına hazır'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de basına yaptığı yeni açıklamada ülkesinin her türlü saldırıya karşı koymaya hazır... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T12:13+0300

2026-09-28T12:13+0300

2026-09-28T12:13+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak Tahran'ın hem olası yeni bir askeri çatışmaya hem de diplomatik müzakerelere hazır olduğunu söyledi.Arakçi, İran'ın önceki müzakerelerde ABD'nin tutumuna ilişkin endişelerine rağmen diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.Arakçi, Tahran'ın 2025'te ve Şubat 2026'da ABD'nin görüşme önerilerini kabul ettiğini ancak her iki durumda da müzakereler sürerken saldırıya uğradığını söyledi. Daha sonra varılan bir anlaşmanın da 3 aylık görüşmelerin ardından ihlal edildiğini ifade etti.Buna rağmen diplomasi arayışını sürdüreceğini belirten Arakçi, "Barış için hiçbir fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.Arakçi, İran'ın yaklaşan ABD ara seçimleriyle ilgilenmediğini, Tahran'ın odağında ülkenin ulusal çıkarlarının bulunduğunu söyledi.'Her türlü saldırıya karşı tamamen hazırlıklıyız'ABD'nin yeniden askeri harekata başvurma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Arakçi, İran'ın savaşın yeniden başlamasına "tamamen hazır" olduğunu söyledi.NBC haber kanalının 'Meet the Press' programında Arakçi, buna rağmen İran'ın gerçek bir diplomasi sürecine de hazır olduğunu vurguladı.'Yüzde 60 oranında zenginleştirme NPT kapsamında yasa dışı değil'İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Arakçi, bu seviyede uranyum zenginleştirmenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında yasa dışı olmadığını söyledi.Arakçi, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın barışçıl nükleer programının bir parçası olduğunu belirtti.Tahran'ın daha önceki müzakerelerde söz konusu materyale ilişkin endişeleri ele aldığını söyleyen Arakçi, konunun yeniden görüşülebileceğini ancak "savaşın çözüm olmadığını" söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-tasfiye-edilen-fonlarda-odeme-dugumunu-cozen-kritik-karar-tarih-verdi-1109080388.html

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abbas arakçi, i̇ran, abd, tahran, haberler