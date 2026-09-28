Trump: Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmaya hazır olduğunu söyledi
11:53 28.09.2026 (güncellendi: 12:44 28.09.2026)
© REUTERS Annabelle GordonDonald Trump
© REUTERS Annabelle Gordon
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Zelenskiy'le görüşmesinin içeriğine dair açıklama yapan Trump, Kiev'den Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmasını istediğini ve olumlu yanıt aldığını anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'e Rusya'ya ait petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.
ABD basınına konuşan Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi aktararak, kendisine "Rus petrol rafinerilerine saldırıları biraz yavaşlatmanız gerekiyor" dediğini söyledi.
ABD Başkanı, Zelenskiy'in ise bu uyarıya "Muhtemelen bunu yapacağız" şeklinde yanıt verdiğini belirtti.
Eylül ayı ortalarında bu konuda çağrıda bulunan Trump, özellikle dizel yakıtla bağlantılı tesislerin hedef alınmamasını istemişti. ABD Başkanı, bu tür saldırıların tüm dünyaya zarar verdiğini ve bu durumun önüne geçmek istediklerini vurgulamıştı.
ABD basınına konuşan Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi aktararak, kendisine "Rus petrol rafinerilerine saldırıları biraz yavaşlatmanız gerekiyor" dediğini söyledi.
ABD Başkanı, Zelenskiy'in ise bu uyarıya "Muhtemelen bunu yapacağız" şeklinde yanıt verdiğini belirtti.
Eylül ayı ortalarında bu konuda çağrıda bulunan Trump, özellikle dizel yakıtla bağlantılı tesislerin hedef alınmamasını istemişti. ABD Başkanı, bu tür saldırıların tüm dünyaya zarar verdiğini ve bu durumun önüne geçmek istediklerini vurgulamıştı.
Kremlin ve Moskova'nın yaklaşımı
Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alındığında Trump'ın bu çağrısının 'memnuniyetle karşılanabileceği' ifade edilmişti. Bununla birlikte Kremlin, enerji kaynaklarına ilişkin meseleleri Basra Körfezi'ndeki yeni gerginlik dalgalarıyla da ilişkilendirmişti.
14 Eylül tarihinde Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaştığını söylemişti. Ancak o dönemde Moskova ve Kiev bu anlaşmayı resmi olarak doğrulamamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerji konusunda herhangi bir somut müzakerenin yürütülmediğini açıklamıştı. Buna rağmen, Kremlin daha sonra 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece Ukrayna güçlerinin Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
14 Eylül tarihinde Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaştığını söylemişti. Ancak o dönemde Moskova ve Kiev bu anlaşmayı resmi olarak doğrulamamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerji konusunda herhangi bir somut müzakerenin yürütülmediğini açıklamıştı. Buna rağmen, Kremlin daha sonra 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece Ukrayna güçlerinin Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Sahadaki durum ve askeri değerlendirmeler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların belirli sorunlar yarattığını ancak cephedeki genel durumu etkilemediği ve etkileyemeyeceği mesajını vermişti.
Haziran ayı sonlarında Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının sonuçlarının en aza indirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bu tür hamlelere verilecek yanıtların 'aynı ölçüde' ve 'birkaç kat daha güçlü' olacağını vurgulamıştı.
Moskova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almadığını, yalnızca askeri ve askeri nitelikli tesisleri vurduğunu defalarca dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.
Haziran ayı sonlarında Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının sonuçlarının en aza indirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bu tür hamlelere verilecek yanıtların 'aynı ölçüde' ve 'birkaç kat daha güçlü' olacağını vurgulamıştı.
Moskova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almadığını, yalnızca askeri ve askeri nitelikli tesisleri vurduğunu defalarca dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.