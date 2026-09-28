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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trump-zelenskiy-rusyadaki-petrol-rafinerilerine-yonelik-saldirilari-azaltmaya-hazir-oldugunu-1109090066.html
Trump: Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmaya hazır olduğunu söyledi
Trump: Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmaya hazır olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'le görüşmesinin içeriğine dair açıklama yapan Trump, Kiev'den Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmasını istediğini ve olumlu... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T11:53+0300
2026-09-28T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
rusya
ukrayna
kremlin
vladimir putin
vladimir zelenskiy
abd
petrol rafinerisi
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ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'e Rusya'ya ait petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltması yönünde çağrı yaptığını açıkladı. ABD basınına konuşan Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi aktararak, kendisine "Rus petrol rafinerilerine saldırıları biraz yavaşlatmanız gerekiyor" dediğini söyledi.ABD Başkanı, Zelenskiy'in ise bu uyarıya "Muhtemelen bunu yapacağız" şeklinde yanıt verdiğini belirtti.Eylül ayı ortalarında bu konuda çağrıda bulunan Trump, özellikle dizel yakıtla bağlantılı tesislerin hedef alınmamasını istemişti. ABD Başkanı, bu tür saldırıların tüm dünyaya zarar verdiğini ve bu durumun önüne geçmek istediklerini vurgulamıştı.Kremlin ve Moskova'nın yaklaşımıKremlin'den daha önce yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alındığında Trump'ın bu çağrısının 'memnuniyetle karşılanabileceği' ifade edilmişti. Bununla birlikte Kremlin, enerji kaynaklarına ilişkin meseleleri Basra Körfezi'ndeki yeni gerginlik dalgalarıyla da ilişkilendirmişti.14 Eylül tarihinde Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaştığını söylemişti. Ancak o dönemde Moskova ve Kiev bu anlaşmayı resmi olarak doğrulamamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerji konusunda herhangi bir somut müzakerenin yürütülmediğini açıklamıştı. Buna rağmen, Kremlin daha sonra 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece Ukrayna güçlerinin Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.Sahadaki durum ve askeri değerlendirmelerRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların belirli sorunlar yarattığını ancak cephedeki genel durumu etkilemediği ve etkileyemeyeceği mesajını vermişti. Haziran ayı sonlarında Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının sonuçlarının en aza indirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bu tür hamlelere verilecek yanıtların 'aynı ölçüde' ve 'birkaç kat daha güçlü' olacağını vurgulamıştı.Moskova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almadığını, yalnızca askeri ve askeri nitelikli tesisleri vurduğunu defalarca dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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donald trump, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, petrol rafinerisi
donald trump, rusya, ukrayna, kremlin, vladimir putin, vladimir zelenskiy, abd, petrol rafinerisi

Trump: Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmaya hazır olduğunu söyledi

11:53 28.09.2026 (güncellendi: 12:44 28.09.2026)
© REUTERS Annabelle GordonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© REUTERS Annabelle Gordon
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Zelenskiy'le görüşmesinin içeriğine dair açıklama yapan Trump, Kiev'den Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltmasını istediğini ve olumlu yanıt aldığını anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'e Rusya'ya ait petrol rafinerilerine yönelik saldırıları azaltması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.

ABD basınına konuşan Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi aktararak, kendisine "Rus petrol rafinerilerine saldırıları biraz yavaşlatmanız gerekiyor" dediğini söyledi.

ABD Başkanı, Zelenskiy'in ise bu uyarıya "Muhtemelen bunu yapacağız" şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Eylül ayı ortalarında bu konuda çağrıda bulunan Trump, özellikle dizel yakıtla bağlantılı tesislerin hedef alınmamasını istemişti. ABD Başkanı, bu tür saldırıların tüm dünyaya zarar verdiğini ve bu durumun önüne geçmek istediklerini vurgulamıştı.

Kremlin ve Moskova'nın yaklaşımı

Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alındığında Trump'ın bu çağrısının 'memnuniyetle karşılanabileceği' ifade edilmişti. Bununla birlikte Kremlin, enerji kaynaklarına ilişkin meseleleri Basra Körfezi'ndeki yeni gerginlik dalgalarıyla da ilişkilendirmişti.

14 Eylül tarihinde Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaştığını söylemişti. Ancak o dönemde Moskova ve Kiev bu anlaşmayı resmi olarak doğrulamamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerji konusunda herhangi bir somut müzakerenin yürütülmediğini açıklamıştı. Buna rağmen, Kremlin daha sonra 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece Ukrayna güçlerinin Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Sahadaki durum ve askeri değerlendirmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların belirli sorunlar yarattığını ancak cephedeki genel durumu etkilemediği ve etkileyemeyeceği mesajını vermişti.

Haziran ayı sonlarında Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının sonuçlarının en aza indirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bu tür hamlelere verilecek yanıtların 'aynı ölçüde' ve 'birkaç kat daha güçlü' olacağını vurgulamıştı.

Moskova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almadığını, yalnızca askeri ve askeri nitelikli tesisleri vurduğunu defalarca dile getirdi ve getirmeye devam ediyor.
Путин - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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