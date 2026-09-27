https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trumptan-iran-aciklamasi-bu-hafta-daha-fazla-gorusme-bekliyorum-1109075114.html

Trump'tan İran açıklaması: 'Bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum'

Trump'tan İran açıklaması: 'Bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, bu hafta İran ile... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T19:11+0300

2026-09-27T19:11+0300

2026-09-27T19:14+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449624_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_f941be69da65544ddbfa78febc175635.jpg

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bölgesel arabulucuların girişimleri sürerken, Trump yönetimi ile Tahran'ın görüşmelerde öncelik verdiği konulardaki görüş ayrılıkları devam ediyor.Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trump-dun-gece-hurmuz-bogazindan-rekor-miktarda-petrol-cikardik-1109073460.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı