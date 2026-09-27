https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trumptan-iran-aciklamasi-bu-hafta-daha-fazla-gorusme-bekliyorum-1109075114.html
Trump'tan İran açıklaması: 'Bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum'
Trump'tan İran açıklaması: 'Bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, bu hafta İran ile... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T19:11+0300
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ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bölgesel arabulucuların girişimleri sürerken, Trump yönetimi ile Tahran'ın görüşmelerde öncelik verdiği konulardaki görüş ayrılıkları devam ediyor.Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trump-dun-gece-hurmuz-bogazindan-rekor-miktarda-petrol-cikardik-1109073460.html
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abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
Trump'tan İran açıklaması: 'Bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum'
19:11 27.09.2026 (güncellendi: 19:14 27.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapılmasını beklediğini söyledi.
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bölgesel arabulucuların girişimleri sürerken, Trump yönetimi ile Tahran'ın görüşmelerde öncelik verdiği konulardaki görüş ayrılıkları devam ediyor.
Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.
ABD
'li müzakerecilerin bu hafta İran
ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyleyen Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil."
ifadelerini kullandı.
Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.
Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.
Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.
İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.
Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar."
ifadesini kullanmıştı.