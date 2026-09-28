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Trafikte başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin ceza
Trafikte başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin ceza
Sputnik Türkiye
İstanbul'da aracından inerek başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin lira para cezası kesildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T15:11+0300
2026-09-28T15:11+0300
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İstanbul Kartal'da bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra aracından inerek sürücüyle tartışan minibüs şoförü yakalandı. Sürücüye 205 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu. Polis, sosyal medyadan takip ettiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.Ekipler, 26 Eylül'de Cevizli Kavşağı'nda minibüsüyle başka bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra araçtan inip sürücüsüyle tartıştığı belirlenen K.Y'yi (48) gözaltına aldı.K.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "güzergah dışı araç kullanmak" hükümlerinden toplam 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüs 75 gün trafikten menedildi, K.Y'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.Şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 27 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kagithanede-trafikte-makas-atan-surucuye-96-bin-tl-ceza-ehliyeti-iptal-edildi-1108462934.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, yeni trafik cezaları, trafikte yol kesme cezası
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, yeni trafik cezaları, trafikte yol kesme cezası

Trafikte başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin ceza

15:11 28.09.2026
© EGMkartal
kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© EGM
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İstanbul'da aracından inerek başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul Kartal'da bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra aracından inerek sürücüyle tartışan minibüs şoförü yakalandı. Sürücüye 205 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Polis, sosyal medyadan takip etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, 26 Eylül'de Cevizli Kavşağı'nda minibüsüyle başka bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra araçtan inip sürücüsüyle tartıştığı belirlenen K.Y'yi (48) gözaltına aldı.
K.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "güzergah dışı araç kullanmak" hükümlerinden toplam 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüs 75 gün trafikten menedildi, K.Y'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 27 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi
3 Eylül, 12:05
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