https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trafikte-baska-bir-surucuye-saldiran-minibus-soforune-205-bin-ceza--1109098936.html

Trafikte başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin ceza

Trafikte başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin ceza

Sputnik Türkiye

İstanbul'da aracından inerek başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin lira para cezası kesildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T15:11+0300

2026-09-28T15:11+0300

2026-09-28T15:11+0300

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü

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yeni trafik cezaları

trafikte yol kesme cezası

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İstanbul Kartal'da bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra aracından inerek sürücüyle tartışan minibüs şoförü yakalandı. Sürücüye 205 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu. Polis, sosyal medyadan takip ettiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.Ekipler, 26 Eylül'de Cevizli Kavşağı'nda minibüsüyle başka bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra araçtan inip sürücüsüyle tartıştığı belirlenen K.Y'yi (48) gözaltına aldı.K.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "güzergah dışı araç kullanmak" hükümlerinden toplam 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüs 75 gün trafikten menedildi, K.Y'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.Şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 27 Eylül'de adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kagithanede-trafikte-makas-atan-surucuye-96-bin-tl-ceza-ehliyeti-iptal-edildi-1108462934.html

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, trafik cezası, yeni trafik cezaları, trafikte yol kesme cezası