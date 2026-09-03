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Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi
Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane’de D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı. Sosyal... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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kağıthane
sürücü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün trafikteki tehlikeli hareketlerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlatıldıEkipler, D-100 karayolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntüleri incelemeye aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.96 bin lira para cezası uygulandıTespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ö.K.'ye 96 bin lira para cezası uygulandı.Ehliyeti daimi olarak iptal edildiSürücüye yönelik işlemler kapsamında Ö.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan hafif ticari araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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kağıthane, sürücü, ceza
kağıthane, sürücü, ceza

Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi

12:05 03.09.2026
© AAKağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza
Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
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İstanbul Kağıthane’de D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün trafikteki tehlikeli hareketlerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlatıldı

Ekipler, D-100 karayolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntüleri incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.

96 bin lira para cezası uygulandı

Tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ö.K.'ye 96 bin lira para cezası uygulandı.

Ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Sürücüye yönelik işlemler kapsamında Ö.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan hafif ticari araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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