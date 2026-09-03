https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kagithanede-trafikte-makas-atan-surucuye-96-bin-tl-ceza-ehliyeti-iptal-edildi-1108462934.html

Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi

Kağıthane’de trafikte makas atan sürücüye 96 bin TL ceza: Ehliyeti iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane’de D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı. Sosyal... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T12:05+0300

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türki̇ye

kağıthane

sürücü

ceza

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün trafikteki tehlikeli hareketlerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlatıldıEkipler, D-100 karayolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntüleri incelemeye aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.96 bin lira para cezası uygulandıTespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ö.K.'ye 96 bin lira para cezası uygulandı.Ehliyeti daimi olarak iptal edildiSürücüye yönelik işlemler kapsamında Ö.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan hafif ticari araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tuzlada-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1108461188.html

türki̇ye

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kağıthane, sürücü, ceza