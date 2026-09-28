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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/toki-46-ilde-383-arsayi-acik-artirmayla-satisa-cikariyor-tarih-aciklandi-1109099347.html
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: Tarih açıklandı
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: Tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
TOKİ, 46 ilde farklı büyüklükte 383 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T15:23+0300
2026-09-28T15:23+0300
ekonomi̇
toki̇
toplu konut i̇daresi başkanlığı
arsa
arsa satışı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Bazı arsalarda 48 ay vade uygulanacak, bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Konut alanı da var turizm alanı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.Hangi illerde arsa satışı yapılacak?Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.Arsa satışları ne zaman gerçekleştirilecek?Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/toki-duyurdu-49-ilde-737-arsa-satisa-cikiyor-315-bin-liradan-basliyor-1107622696.html
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toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, arsa, arsa satışı
toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, arsa, arsa satışı

TOKİ, 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: Tarih açıklandı

15:23 28.09.2026
© İHATOKİ arsa
TOKİ arsa - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© İHA
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TOKİ, 46 ilde farklı büyüklükte 383 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsa29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Bazı arsalarda 48 ay vade uygulanacak, bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Konut alanı da var turizm alanı da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.
Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Hangi illerde arsa satışı yapılacak?

Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

Arsa satışları ne zaman gerçekleştirilecek?

Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
Arsa satış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
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TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor
29 Temmuz, 10:50
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