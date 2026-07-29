https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/toki-duyurdu-49-ilde-737-arsa-satisa-cikiyor-315-bin-liradan-basliyor-1107622696.html

TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor

TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor

Sputnik Türkiye

TOKİ, 49 ilde 737 arsanın açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T10:50+0300

2026-07-29T10:50+0300

2026-07-29T10:50+0300

ekonomi̇

toki̇

toplu konut i̇daresi başkanlığı

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

arsa

arsa satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155466_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75b67f6c4100c4a52a6329840da33a29.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Antalya, Çanakkale, Samsun, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerdeki arsaların fiyatları 315 bin liradan başlıyor. Arsalar, 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.TOKİ arsaları nasıl satılacak?Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor.Hangi illerdeki arsalar satışa çıktı?Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tokinin-64-ildeki-20-bin-konut-icin-acik-satis-kampanyasi-bugun-basliyor-basvuru-onceligi-avantaji-1106501825.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, arsa, arsa satışı