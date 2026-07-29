https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/toki-duyurdu-49-ilde-737-arsa-satisa-cikiyor-315-bin-liradan-basliyor-1107622696.html
TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor
TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor
Sputnik Türkiye
TOKİ, 49 ilde 737 arsanın açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T10:50+0300
2026-07-29T10:50+0300
2026-07-29T10:50+0300
ekonomi̇
toki̇
toplu konut i̇daresi başkanlığı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
arsa
arsa satışı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Antalya, Çanakkale, Samsun, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerdeki arsaların fiyatları 315 bin liradan başlıyor. Arsalar, 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.TOKİ arsaları nasıl satılacak?Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor.Hangi illerdeki arsalar satışa çıktı?Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tokinin-64-ildeki-20-bin-konut-icin-acik-satis-kampanyasi-bugun-basliyor-basvuru-onceligi-avantaji-1106501825.html
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toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, arsa, arsa satışı
toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, arsa, arsa satışı
TOKİ duyurdu, 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor: 315 bin liradan başlıyor
TOKİ, 49 ilde 737 arsanın açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Antalya, Çanakkale, Samsun, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerdeki arsaların fiyatları 315 bin liradan başlıyor. Arsalar, 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
TOKİ arsaları nasıl satılacak?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor.
Hangi illerdeki arsalar satışa çıktı?
Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.
Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.