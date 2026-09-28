https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/tcmb-baskani-karahan-6-ekimde-mecliste-sunum-yapacak-1109099713.html
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T15:32+0300
2026-09-28T15:32+0300
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TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak.Kapsamlı sunum yapılacakTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.Banka faaliyetleri hakkında bilgi verilecekTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/mehmet-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-enflasyondaki-yukselisin-gecici-oldugunu-1105479376.html
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tbmm, ekonomi, fatih karahan
tbmm, ekonomi, fatih karahan
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak.
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
Banka faaliyetleri hakkında bilgi verilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.