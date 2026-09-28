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TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak.Kapsamlı sunum yapılacakTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.Banka faaliyetleri hakkında bilgi verilecekTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/mehmet-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-enflasyondaki-yukselisin-gecici-oldugunu-1105479376.html
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tbmm, ekonomi, fatih karahan
tbmm, ekonomi, fatih karahan

TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

15:32 28.09.2026
© Sputnik / Osman Nuri CeritMeclis oturma düzeni
Meclis oturma düzeni - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak.
TCMB Başkanı Karahan, 6 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak.

Kapsamlı sunum yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Banka faaliyetleri hakkında bilgi verilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.
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