https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/tbmmde-51-gunluk-ara-sona-eriyor-meclis-1-ekimde-acilacak-1109090582.html

TBMM’de 51 günlük ara sona eriyor: Meclis 1 Ekim’de açılacak

TBMM’de 51 günlük ara sona eriyor: Meclis 1 Ekim’de açılacak

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından 1 Ekim’de yasama çalışmalarına başlayacak. 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T12:01+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından 1 Ekim’de yasama çalışmalarına başlayacak. 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı kapsamında Meclis’te tören düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek.Yeni yasama yılının açılış programı saat 13.00’te başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.Genel Kurul saat 14.00’te açılacakAnıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00’te açılacak.Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşmasının ardından Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takdim edecek. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul’a hitap edecek.Resepsiyon saat 18.30’da yapılacakMeclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon da Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Resepsiyon, TBMM Tören Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak.Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyecekYasama yılının açılışında, devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.İlk yasama mesaisi 6 Ekim’deAçılış programının ardından TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılındaki ilk mesaisini 6 Ekim’de gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/akomdan-istanbula-kritik-saat-uyarisi-saganak-etkisini-artiracak-1109086626.html

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