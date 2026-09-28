https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/akomdan-istanbula-kritik-saat-uyarisi-saganak-etkisini-artiracak-1109086626.html

AKOM’dan İstanbul’a kritik saat uyarısı: Sağanak etkisini artıracak

AKOM’dan İstanbul’a kritik saat uyarısı: Sağanak etkisini artıracak

Sputnik Türkiye

İstanbul’da dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürürken bazı noktalarda su baskınları ve yollarda su birikintileri yaşandı. Yağışın bugün öğle... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:53+0300

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sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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İstanbul’da sağanak yağış dün başlayan etkisini gece boyunca sürdürdü. Kentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Yağışın bugün öğle saatlerine doğru zayıflaması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) akşam saatleri için yeni uyarıda bulundu. Yağışların saat 18.00’den itibaren yeniden il geneline yayılarak etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Yağmur öğle saatlerinde zayıflayacakAralıksız devam eden sağanak, İstanbul’un bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açarken yollarda da su birikintileri oluştu.Yağışın öğle saatlerine doğru zayıflaması bekleniyor. Ancak kentte yağmurlu havanın sona ermeyeceği, akşam saatlerinden itibaren sağanağın yeniden etkisini artıracağı tahmin ediliyor.AKOM saat 18.00’e dikkat çektiAKOM, gün boyunca yerel kuvvetli sağanak geçişlerinin devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların akşam saatlerinden itibaren yeniden İstanbul geneline yayılacağı belirtildi.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-tarih-verildi-kuvvetli-olacak-denildi-1109085461.html

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