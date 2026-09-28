https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-tasfiye-edilen-fonlarda-odeme-dugumunu-cozen-kritik-karar-tarih-verdi-1109080388.html

SPK'dan tasfiye edilen fonlarda ödeme düğümünü çözen kritik karar: Tarih verdi

SPK'dan tasfiye edilen fonlarda ödeme düğümünü çözen kritik karar: Tarih verdi

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin beklenen ödeme planını duyurdu. Kurul, 17 Eylül’de TEFAS tarafından emirleri iptal... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T08:04+0300

2026-09-28T08:04+0300

2026-09-28T08:04+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon

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Finans piyasalarında günlerdir cevabı aranan esrarengiz fon düğümü çözüldü. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı yeni basın duyurusuyla tasfiye sürecine alınan fonlara yönelik merakla beklenen yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) tarafından resmen iptal edilen emir sahiplerinin mağduriyetini giderecek kritik adımı ilan etti.Alınan karara göre; 17 Eylül 2026 tarihinde TEFAS üzerinden iletilen ve Kurul kararı doğrultusunda iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında geri ödeme gerçekleştirilecek. Bu hamleyle birlikte, işlemlerin aniden durdurulmasıyla hesaplarında bloke ve belirsizlik yaşayan binlerce yatırımcının bekleyişi netlik kazandı.13.30 sınırındaki saat karmaşasına net çizgiKurul açıklamasında, piyasaların kafasını karıştıran valör ve saat ayrıntılarına da açıklık getirildi. 16 Eylül 2026 saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül 2026 saat 13.30 öncesi talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle oluşan teknik karmaşa, SPK'nın 57/1707 sayılı kararıyla kesin hükme bağlandı.İlgili portföy yönetim şirketlerinin fonları 17 Eylül'de TEFAS üzerinde tamamen alım-satıma kapatıldığı için, o gün sisteme girilen tüm işlemlerin mevzuat gereği iptal edildiği ve bu emirlerin doğrudan tasfiye usul ve esasları çerçevesine aktarıldığı teyit edildi.Askıda kalan ve gerçekleşmeyen talimatlar da tasfiyedeKararın en dikkat çeken boyutlarından biri ise geçmişe dönük temerrüt ve fiyat açıklamama pürüzleri oldu. SPK, 16 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde sisteme girmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması yüzünden havada kalan talimatların da tasfiye kapsamına alındığını bildirdi.Böylece 2026/60 ve 2026/61 sayılı Kurul bültenleriyle tasfiyeye konu edilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonlarda, hak sahiplerinin paylarına göre paylaştırılacak bakiye üzerinden tahsilat süreci resmen başlamış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/altin-fiyatlarinda-4-bin-200-dolar-kirilganligi-piyasalarin-onundeki-7-kritik-esik-belli-oldu-1109079696.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), fon